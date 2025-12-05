Nhiều sinh viên Mỹ không làm được toán cấp 2

Dù bảng điểm đẹp, hàng loạt tân sinh viên Đại học California San Diego không làm nổi phép tính cấp hai, phản ánh tình trạng lạm phát điểm số đáng báo động tại Mỹ.

Báo cáo ngày 19/11 trên tạp chí The Atlantic chỉ ra nghịch lý trong nền giáo dục Mỹ: tỷ lệ tốt nghiệp trung học tăng đều, nhưng điểm thi chuẩn hóa SAT và kỹ năng thực tế của Gen Z lại lao dốc không phanh.

Minh chứng rõ nhất đến từ Đại học California San Diego (UCSD) - ngôi trường danh tiếng nằm trong top đầu hệ thống giáo dục Mỹ. Chỉ trong 5 năm, số lượng tân sinh viên tại đây không thể thực hiện các phép tính cơ bản đã tăng gấp 30 lần.

Nhiều tân sinh viên tại Mỹ không thể giải được bài toán cơ bản. Ảnh minh họa: Adobestock

Thay vì bắt đầu với toán cao cấp, hàng trăm sinh viên năm nhất phải vật lộn với những bài toán phân số, số mũ hay phương trình căn bản - vốn là kiến thức của học sinh cấp hai. Khảo sát trên 900 sinh viên nhập học cho thấy, cứ 8 người lại có một người "mù" toán cơ bản (chiếm khoảng 12%).

"Nhiều em có điểm trung bình học bạ (GPA) gần như tuyệt đối, nhưng lại trượt bài kiểm tra trình độ đầu vào," báo cáo của UCSD nhấn mạnh. Nhà trường cảnh báo sinh viên ngày càng thiếu tư duy định lượng, buộc họ phải mở thêm các lớp bổ trợ khẩn cấp.

Không riêng UCSD, tình trạng này lan rộng khắp hệ thống Đại học California và toàn nước Mỹ. Không chỉ Toán, kỹ năng viết và ngôn ngữ của sinh viên đại học cũng tụt xuống dưới chuẩn trung học.

Lý giải nguyên nhân, nhiều ý kiến đổ lỗi cho sự gián đoạn do đại dịch Covid-19, việc các trường bỏ yêu cầu thi chuẩn hóa (như SAT/ACT) hay chính sách mở rộng tuyển sinh. Tuy nhiên, giới chuyên gia giáo dục nhìn nhận vấn đề cốt lõi nằm ở "lạm phát điểm số".

Robert Pondiscio, chuyên gia tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cho rằng dữ liệu giáo dục đang bị thao túng. Các trường trung học chịu áp lực phải nâng tỷ lệ tốt nghiệp để nhận ngân sách bang, dẫn đến việc giáo viên nới lỏng tay chấm điểm. Hệ quả là tỷ lệ tốt nghiệp toàn quốc tăng từ 74% lên 87% trong hai thập kỷ qua, trong khi điểm SAT trung bình lại giảm gần 100 điểm.

Gốc rễ của vấn đề được cho là bắt nguồn từ Đạo luật "Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau" (No Child Left Behind) năm 2002. Áp lực chỉ tiêu đã khiến các nhà quản lý tìm cách lách luật, tạo ra những thế hệ học sinh sở hữu tấm bằng đẹp nhưng rỗng kiến thức.

"Lỗi không thuộc về bọn trẻ. Thật đáng trách khi người lớn đẩy học sinh vào thế phải dùng những cơ chế ảo để ra trường," ông Pondiscio nhận định. Vị chuyên gia cảnh báo, việc thiếu hụt kiến thức nền tảng sẽ khiến sinh viên Mỹ gặp cú sốc lớn khi bước vào thị trường lao động thực tế.

Minh Phương (Theo NyPost, Atlantic)