Nhiều sinh viên giải bóng rổ VCBC 2026 chọn áo đấu Li-Ning

Giải bóng rổ sinh viên VCBC 2026 bước vào giai đoạn quyết định sau hành trình quy tụ 40 đội từ 26 trường đại học. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trang phục và thiết bị thi đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ vận động viên duy trì phong độ.

Trang phục thi đấu Li-Ning nhẹ, thoáng hỗ trợ VĐV thi đấu cường độ cao. Ảnh: VCBC 2026

Theo VĐV Trang Đỗ CLB bóng rổ FTU, với đặc thù di chuyển liên tục, bật nhảy và va chạm nhiều, anh cùng các đồng đội thường ưu tiên trang phục có chất liệu nhẹ, thoáng khí, khả năng thấm hút tốt. "Các dòng áo ứng dụng công nghệ thể thao như công nghệ AT Dry của Li-Ning có thể tăng tốc độ thoát ẩm, hạn chế cảm giác bí bách khi thi đấu cường độ cao", VĐV lý giải.

Ngoài chất liệu, thiết kế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất. Form dáng gọn, linh hoạt giúp người mặc dễ dàng thực hiện các động tác kỹ thuật như dẫn bóng, xoay người hay phòng thủ. Quần dáng ngắn kết hợp vải lưới thoáng khí là lựa chọn phổ biến để tối ưu sự thoải mái trong cả thi đấu lẫn tập luyện.

40 đội bóng tại giải VCBC tự tin thi đấu trong mẫu áo jersey Li-Ning. Ảnh: VCBC 2026

Với giày bóng rổ, yếu tố quan trọng nhất là độ bám sân và khả năng ổn định. Những đôi giày có đế chống trượt tốt sẽ hỗ trợ di chuyển an toàn hơn trong các pha đổi hướng nhanh. Bên cạnh đó, hệ thống đệm êm, độ đàn hồi cao giúp giảm áp lực lên bàn chân khi tiếp đất, đồng thời hỗ trợ bật nhảy hiệu quả.

Tại Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam VCBC 2026, nhiều vận động viên có xu hướng chọn sản phẩm từ Li-Ning nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và cảm giác thoải mái. Các thiết kế không chỉ phục vụ thi đấu mà còn có thể sử dụng trong tập luyện hoặc hoạt động thường ngày, tôn phong cách thể thao năng động.

Đại diện VCBC 2026 ban tổ chức giải bóng rổ cũng nhận định chọn đúng trang phục và giày thi đấu vừa giúp vận động viên cải thiện hiệu suất, vừa góp phần duy trì sự tự tin trong những thời điểm quan trọng trên sân.

Nhiều cầu thủ sử dụng giày bóng rổ Li-Ning thi đấu. Ảnh: VCBC 2026

Thương hiệu thành lập năm 1989 bởi cựu vận động viên thể dục dụng cụ Trung Quốc Li Ning, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày thể thao, trang phục và thiết bị thể thao. Doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng khắp và hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế.

Hơn hai thập niên qua, Li-Ning đồng hành nhiều giải đấu như AFF Suzuki Cup 2008, ASIAD, các kỳ SEA Games, đồng thời tài trợ trang phục cho Đội tuyển Điền kinh Quốc gia. Thương hiệu cũng song hành các giải đấu lớn – từ cầu lông, điền kinh, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, street workout đến hip hop...

Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) là sân chơi thường niên cho sinh viên Việt Nam, bắt đầu từ năm 2024. Ban tổ chức định hướng xây dựng sân chơi thể thao có tính hệ thống cho sinh viên, quy tụ các đội bóng từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ học đường phát triển. Mùa này, sự kiện nới rộng quy mô, tổ chức song song tại Hà Nội và mở rộng đến TP HCM.

Đông Vệ