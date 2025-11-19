Nhiều sinh viên, công nhân bỗng dưng thành con nợ của app vay tiền online

Thái NguyênSau khi cho Nguyễn Ngọc Bích Thủy mượn điện thoại cài ví điện tử, nhiều sinh viên, công nhân ngớ người khi biết đang nợ hàng chục triệu đồng của app vay tiền online.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan.

Theo xác minh ban đầu, do cần tiền nên Thủy, 29 tuổi, mua thiết bị GSM (công nghệ di động để gửi, nhận tín hiệu, thoại, dữ liệu) và thu thập các sim điện thoại đã kích hoạt cùng hàng trăm tài khoản ngân hàng. Thủy sau đó đến các khu nhà trọ ở Thái Nguyên để làm quen với sinh viên, người lao động, tìm sơ hở phạm tội.

Trong khoảng tháng 9 và 10/2025, Thủy hướng dẫn nhiều sinh viên cài đặt app ví điện tử đang được nhiều người sử dụng và xin voucher giảm giá. Hoàn thành xong, Thủy hỗ trợ mỗi người từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Nguyễn Ngọc Bích Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khi được tin tưởng giao điện thoại, Thủy truy cập app, lén tạo hồ sơ vay thấu chi, quét nhận diện khuôn mặt, lấy mã OTP chuyển cho đồng phạm đang chờ sẵn rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Sau khi số tiền được giải ngân vào tài khoản của bị hại, Thủy nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của mình hoặc các tài khoản của đồng phạm. Nhằm tránh bị phát hiện, nghi can xóa lịch sử giao dịch hoặc gỡ luôn ứng dụng khỏi điện thoại của bị hại.

Công an Thái Nguyên xác định, nhóm của Thủy đã chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với gần 300 triệu đồng. Nạn nhân chủ yếu là sinh viên mới nhập trường hoặc công dân thiếu hiểu biết pháp luật, mỗi người từ 3 đến 40 triệu đồng.

Họ đều không hay biết hành vi của Thủy. Chỉ đến khi bị đòi nợ, kiểm tra tài khoản, nạn nhân mới biết đang có khoản vay thấu chi từ các ứng dụng vay tiền online.

Thủy mô phỏng lại lúc quét khuôn mặt của bị hại để tạo hồ sơ vay tiền online. Ảnh: Công an cung cấp

Khám nơi ở của nhóm Thủy và Phan Hoài Nam, 28 tuổi, công an thu 29 sim điện thoại, 2 khay thẻ sim, 1 thiết bị GSM có thể lắp online cùng lúc 32 sim, gần 20 thẻ ngân hàng các loại, một số thiết bị máy tính, điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu khác liên quan.

Theo Công an Thái Nguyên, đây là thủ đoạn mới nên đề nghị công dân tuyệt đối không đưa điện thoại của mình cho người khác mượn để mở tài khoản, ứng dụng vay tiền online hoặc làm sạch các dữ liệu thông tin khác. Nếu bỗng dưng bị đòi nợ hãy báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Phạm Dự