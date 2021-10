Những năm qua, nhất là thời điểm dịch bệnh, nhiều nghệ sĩ Việt đã chuyển hướng sang kinh doanh online đa dạng các mặt hàng trong thời gian giãn cách xã hội. Đây cũng là cách giúp họ duy trì thu nhập khi bị hạn chế hoặc hủy nhiều lịch trình. Tương tự các nhà bán hàng khác, dù quy mô lớn hay nhỏ, ngành hàng nào, họ đều đối mặt với khó khăn từ khâu vận chuyển. Lệnh giãn cách xã hội khiến nhiều đơn hàng dồn ứ, trì hoãn. Thậm chí trước khi dịch bệnh bùng phát và các chỉ thị giãn cách, hạn chế shipper, việc chọn đơn vị chuyển phát nhanh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh online.

Sau thời gian dài cân nhắc và trải nghiệm chất lượng dịch vụ chuyển phát của BEST Express, MC Cát Tường nhận định đây là một trong những đơn vị vận chuyển chị ưng ý nhất khi hợp tác. "BEST giao hàng an toàn, quy trình đóng gói cẩn thận giúp hàng hóa nguyên vẹn đến tay khách hàng. Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên bưu cục BEST Express nhiệt tình hỗ trợ, linh hoạt thời gian lấy hàng theo lịch trình bận rộn của tôi", Cát Tường chia sẻ.

Là đối tác kinh doanh của BEST Express từ nhiều tháng nay, Lê Dương Bảo Lâm cũng đánh giá cao khâu chăm sóc và hỗ trợ khách hàng nhiệt tình của đơn vị chuyển phát nhanh này. Tháng 4/2021, anh còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công việc của các shipper tại bưu cục BEST Express, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của họ trong suốt quá trình vận chuyển đơn hàng của mình. Lê Dương Bảo Lâm còn được trải nghiệm thực tế quy trình phân loại kiện hàng tại Trung tâm phân loại hàng hóa quy mô lớn nhất Đông Nam Á của BEST tại Củ Chi. Anh ấn tượng với công nghệ hiện đại, chia chọn hàng hóa hoàn toàn tự động của BEST. Hàng hóa được phân loại chính xác hơn nhiều so với cách phân loại truyền thống, rút ngắn thời gian vận chuyển và góp phần bảo quản an toàn, tránh hư hao.

Thái độ phục vụ tốt, nhiệt tình giúp đội ngũ BEST Express nhận nhiều tình cảm từ các đối tác. Ngoài đảm bảo chất lượng gói hàng nguyên vẹn khi đến tay người dùng, thời gian vận chuyển, thái độ phục vụ, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến kiện hàng cũng là yếu tố quyết định, giúp các đơn vị vận chuyển "ghi điểm". Với những cửa hàng quy mô lớn, nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành khác nhau, việc đảm bảo hàng hóa đến tay người mua đúng hạn càng là thử thách lớn. Ca sĩ Phương Trinh Jolie cho biết lượng đơn hàng của shop cô mỗi ngày khá nhiều. Chọn đơn vị chuyển phát nhanh nào đủ sức đáp ứng nhu cầu về thời gian giao - nhận, có thể linh hoạt lấy hàng thay vì cố định một khung giờ là điều khá khó khăn. Tuy nhiên từ sau khi trải nghiệm dịch vụ của BEST Express, hầu hết các đơn đều được khách hàng phản hồi tốc độ giao nhanh dù ở nội thành hay liên tỉnh. Sở hữu mạng lưới bưu cục trải dài khắp 63 tỉnh thành trên cả nước là điểm mạnh giúp BEST Express chiếm nhiều tình cảm và được các đối tác ưu ái. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ kịp thời, hữu ích của đội ngũ nhân viên cũng là điểm cộng.

Sau khi chọn BEST Express cho một số đơn hàng shop mình, diễn viên Hồ Bích Trâm không ngần ngại gợi ý những nhà bán hàng khác nên thử trải nghiệm dịch vụ của đơn vị này. "Bưu cục BEST Express nhiệt tình hỗ trợ shop Trâm đóng gói hàng hóa, lên đơn, dán bill vào những mùa bán hàng cao điểm, giúp tiết kiệm chi phí, nhân lực cho shop. BEST còn sắp xếp cho Trâm một nhân viên chăm sóc khách hàng riêng chuyên hỗ trợ giải quyết vấn đề vận chuyển, giải đáp thắc mắc về đơn hàng cho khách của shop nên khách cũng yên tâm, hài lòng hơn nhiều. Những nhà bán hàng mới nếu có cơ hội nên thử trải nghiệm dịch vụ khi chưa biết được quy trình chính xác khi hợp tác với đơn vị vận chuyển", Hồ Bích Trâm chia sẻ.

