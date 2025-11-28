Nhiều sáng kiến khoa học giới thiệu trong hội thảo tại TDTU

Hơn 100 báo cáo từ các trường đại học và viện nghiên cứu nhiều quốc gia trình bày tại Hội thảo quốc tế về Công nghệ Môi trường (ICETI 2025) diễn ra ngày 27-28/11.

Sự kiện do Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) phối hợp với 7 đối tác quốc tế tổ chức. Các đơn vị bao gồm Đại học Quốc lập Thành Công, Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí và Viện Cao học Kỹ thuật Môi trường (Đài Loan); Đại học INJE (Hàn Quốc); Đại học Malaysia Terengganu (Malaysia); Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) và Trung tâm nghiên cứu Đổi mới sáng tạo trong Quản lý nước, phát thải các-bon thấp và phát triển bền vững môi trường, Đại học Quốc gia (Đài Loan).

Tại lễ khai mạc, TS Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU cho biết hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý chia sẻ kết quả nghiên cứu, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

Với chủ đề "Công nghệ môi trường và những phát kiến", ICETI 2025 tập trung thảo luận các nội dung như công nghệ và kỹ thuật môi trường, an toàn công nghiệp và sức khỏe nghề nghiệp, phát triển bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và biến đổi khí hậu.

TS. Võ Hoàng Duy, Phó hiệu trưởng TDTU phát biểu chào mừng Hội thảo ICETI 2025. Ảnh: TDTU

Hoạt động xoay quanh bốn nhóm chủ đề gồm: Công nghệ và Kỹ thuật môi trường; An toàn công nghiệp và Sức khỏe môi trường Phát triển bền vững và Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; Năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, và biến đổi khí hậu.

Có hơn 100 báo cáo được gửi đến, trong đó 88 công trình được chọn đăng trong kỷ yếu. Theo đại diện ban tổ chức, các kết quả nghiên cứu thể hiện năng lực học thuật, đồng thời gợi mở hướng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Giáo sư Ching-Chang Lee, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc lập Thành Công, Chủ tịch Hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ xanh và đổi mới sáng tạo nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Giáo sư Ching-Chang Lee, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc lập Thành Công (Đài Loan), Chủ tịch Hội thảo trình bày tham luận. Ảnh: TDTU

Một trong những tham luận đáng chú ý là của Giáo sư Ching-Chang Lee với chủ đề "Sự hiện diện của các hợp chất Perfluoroalkyl trong môi trường nước mặt và thực phẩm tại Đài Loan" (The occurrence of perfluoroalkyl substances in principal river environment and foodstuffs around Taiwan), phản ánh vấn đề ô nhiễm hóa chất mới nổi được nhiều quốc gia quan tâm.

Giáo sư Kim Tae Gu, Đại học INJE (Hàn Quốc) trình bày tham luận. Ảnh: TDTU

Sau phần trình bày của các diễn giả, đại biểu tại Hội thảo cũng đưa ra nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung chuyên môn, mở rộng thêm góc nhìn và làm rõ những vấn đề được quan tâm.

Theo đại diện ban tổ chức, ICETI 2025 góp phần khẳng định uy tín và chất lượng của các sự kiện học thuật do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức. Hoạt động đồng thời được kỳ vọng trở thành diễn đàn thường niên quy tụ sáng kiến và giải pháp công nghệ môi trường mang tầm quốc tế.

Thái Anh