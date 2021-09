Nhiều sàn giao dịch bất động sản gặp khó

Do Covid-19, nhiều sàn giao dịch bất động sản đã không có doanh thu, quỹ lương ngày càng cạn kiệt, buộc phải cắt giảm nhân sự.

Qua khảo sát 500 sàn giao dịch với lượng lao động xấp xỉ 75.000 người, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã chỉ ra những khó khăn lớn của ngành do Covid-19.

Theo ghi nhận của Hội, 28% sàn đối diện nguy cơ giải thể, phá sản, 32% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, rất cần các chính sách hỗ trợ. Phần còn lại còn khả năng chống đỡ, nhưng sức chống chịu không cao. Hội nhấn mạnh, nếu các sàn còn phải duy trì thêm 1-2 tháng nữa để chống dịch, tỷ lệ sàn có nguy cơ phá sản sẽ tiếp tục tăng cao.

Bởi lẽ hơn 80% sàn cho biết không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp trong thời gian vừa qua. 78% sàn buộc phải cắt giảm nhân sự hoặc cho lao động nghỉ không lương. 28% sàn cho biết, quỹ lương đã cạn kiệt, không còn tiền để trả cho người lao động...

Bên cạnh đó, Hội cho biết, các sàn giao dịch cũng đang đối diện với những rủi ro bồi thường hợp đồng hoặc liên đới chịu trách nhiệm hoặc rủi ro mất tiền cọc, bị phạt do không thực hiện đúng cam kết tiến độ. Họ cũng có khả năng bị phạt, bị xử lý vì đến hạn mà không có tiền nộp thuế, không có tiền nộp bảo hiểm xã hội,... do không có nguồn thu; Hay bị chủ cho thuê mặt bằng đòi mặt bằng trước hạn, cắt nước, cắt điện... do chậm thanh toán, không có tiền thanh toán.

Dù gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thông tin rằng phần lớn không được thụ hưởng các chính sách của nhà nước. Ví dụ, 75% doanh nghiệp không được gia hạn thời gian nộp thuế hay giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 85% không được dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Nguyên nhân khiến các sàn này không được hưởng đa phần là do không được hướng dẫn, không được tiếp nhận hồ sơ.

Trước tình hình này, Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã đưa ra 5 đề xuất với các cơ quan chức năng liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các sàn môi giới, giao dịch trong Covid-19.

Thứ nhất, Hội đề nghị bổ sung nhóm ngành bất động sản trong đó có ngành dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ từ chính sách của nhà nước.

Thứ hai là cho phép các sàn giao dịch được hoãn, giãn thời hạn nộp các khoản thuế phải nộp, các khoản bảo hiểm xã hội... để doanh nghiệp có nguồn tiền hỗ trợ lao động cũng như đồng hành cùng với chính quyền trong chống dịch.

Thứ ba là sớm ban hành Nghị quyết về miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong đó, giảm 50% thuế thu nhập cho doanh nghiệp sàn giao dịch bất động sản có phát sinh từ tháng 5 đến hết năm 2021 để có điều kiện sớm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Thứ tư là có chính sách để các ngân hàng giảm tiến độ trả nợ, điều chỉnh lãi suất hợp lý, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí và chống đỡ khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi Covid 19.

Thứ năm là thúc đẩy nhanh, mạnh hơn chương trình điều chỉnh tháo gỡ vướng mắc trong quy trình pháp luật đối với thủ tục đầu tư nhằm cải thiện giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư bất động sản làm tăng nguồn cung cho thị trường và kích thích hoạt động đầu tư cho toàn xã hội.

Ngoài ra, để đồng hành, hỗ trợ các sàn giao dịch, nhà môi giới bất động sản, Hội cũng đề nghị các chủ dự án hỗ trợ, tạo điều kiện, không phạt hợp đồng nếu các sàn không thực hiện đúng cam kết tiến độ bán hàng do thực hiện giãn cách xã hội. Các đơn vị, cá nhân cho thuê mặt bằng có thể hỗ trợ một phần tiền nhà, hoặc giãn nộp tiền thuê trong thời gian giãn cách xã hội.

Đức Minh