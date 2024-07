Nhiều sân bay gián đoạn vì dịch vụ đám mây Microsoft gặp sự cố

Microsoft xác nhận dịch vụ đám mây Azure, Microsoft 365 và Teams gặp trục trặc, khiến nhiều chuyến bay phải ngừng bay do gián đoạn trong liên lạc.

Sáng 19/7, lượng người báo lỗi liên quan đến dịch vụ cloud Azure của Microsoft tăng đột biến. DownDetector, công cụ chuyên theo dõi dịch vụ Internet, ghi nhận báo cáo từ người dùng khắp thế giới. Phần lớn khách hàng của Microsoft cho biết không thể đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ của hãng.

Lượng người dùng báo lỗi liên quan đến dịch vụ đám mây Azure của Microsoft tăng vọt sáng 19/7 trên DownDetector. Ảnh chụp màn hình

"Khách hàng có thể gặp sự cố với nhiều dịch vụ Azure và bộ ứng dụng Microsoft 365. Lỗi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động quản lý dịch vụ, kết nối hoặc tính khả dụng của dịch vụ", CNBC dẫn lời Microsoft.

Sau đó công ty thông báo đã xác định nguyên nhân và phần lớn đã được khôi phục. "Tuy nhiên một số khách hàng vẫn có thể gặp sự cố, trong đó có cả dịch vụ Microsoft 365 và Teams".

Theo Reuters, sau thông báo của Microsoft, một số hãng hàng không lớn của Mỹ phát thông báo ngừng bay với lý do "gặp vấn đề liên lạc". Frontier Airlines xác nhận hệ thống ngừng hoạt động do sự cố của Microsoft. "Trong thời gian này, việc đặt vé, làm thủ tục, cấp thẻ lên máy bay và một số chuyến bay có thể bị ảnh hưởng", Frontier Airlines viết trên X. Trang chủ của hãng hàng không giá rẻ Allegiant Air cũng hiển thị "trang web không khả dụng do sự cố Microsoft Azure".

Các công ty hàng không chưa cung cấp chi tiết về số chuyến bay bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tuy nhiên, dữ liệu từ chuyên trang theo dõi FlightAware cho thấy Frontier đã hủy 147 chuyến bay và hoãn 212 chuyến bay khác. 45% máy bay của Allegiant bị hoãn, trong khi Sun Country là 23%.

Logo Microsoft tại triển lãm MWC, tháng 2/2023. Ảnh: Lưu Quý

Trong khi đó, công ty an minh mạng toàn cầu CrowdStrike cũng gặp sự cố cùng lúc với dịch vụ đám mây của Microsoft. Phát ngôn viên công ty cho biết: "CrowdStrike đã nhận được báo cáo về sự cố trên máy chủ Windows liên quan đến Falcon Sensor - phần mềm bảo vệ máy tính trước các cuộc tấn công mạng".

Không chỉ ở Mỹ, nhiều hãng hàng không, đài truyền hình, công ty viễn thông và ngân hàng khắp thế giới đang gặp vấn đề. Riêng trục trặc của CrowdStrike đang ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ thống Windows trên thế giới, khiến laptop hiển thị màn hình lỗi "màn hình xanh chết chóc".

Cơ quan quản lý sân bay AENA của Tây Ban Nha thông báo với hành khách về "sự cố liên quan đến máy tính" khiến hoạt động bị gián đoạn. Hành khách được khuyến cáo ra sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng. Sàn giao dịch chứng khoán London đang xem xét vấn đề về kỹ thuật với dịch vụ tin tức RNS. Kênh truyền hình Sky News cũng tạm ngừng phát sóng.

Công ty viễn thông Australia Telstra cho biết vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến CrowdStrike và Microsoft làm gián đoạn hệ thống của họ. "Sự cố đang gây ra một số chậm trễ cho khách hàng của chúng tôi", Telstra nói.

Trước đó vào tháng 1, Microsoft Cloud cũng ngừng hoạt động trên toàn cầu, ảnh hưởng đến dịch vụ từ Outlook đến Teams. Khi đó, Microsoft xác định nguyên nhân là do thay đổi kết nối mạng.

Khương Nha