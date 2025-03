Nhiều rau củ, trái cây đồng loạt giảm giá

Đầu năm, nhiều mặt hàng rau củ, trái cây đã giảm 20-30% so với trước Tết, thậm chí có loại rớt giá một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các chợ TP HCM, giá rau xanh giảm rõ rệt. Xà lách, cải thảo, bắp cải từng "sốt" giá cuối năm ngoái, nay còn 20.000-25.000 đồng một kg. Đậu que, khổ qua, cà tím cũng xuống quanh 20.000 đồng. Bà Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới, than thở: "Hàng về nhiều mà bán chậm, giá rẻ hơn một nửa so với trước Tết".

Không chỉ rau củ, trái cây cũng đi xuống. Bà Lan, chủ sạp tại chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình), cho biết sầu riêng Ri 6 hiện có giá 50.000-80.000 đồng một kg, thấp hơn 30% so với tuần trước và bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Xoài cát, dưa hấu, cam sành cũng không khá hơn, chỉ từ 5.000-25.000 đồng một kg. Ngay cả trái cây nhập khẩu, vốn thường có giá cao, nay cũng điều chỉnh xuống mức cạnh tranh. Đặc biệt cherry Chile bán "xổ" tại các chợ chỉ 100.000-120.000 đồng một kg.

Trái cây được bán tại chợ Phạm Văn Hai, Tân Bình. Ảnh: Thi Hà

Báo cáo của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho thấy lượng hàng về chợ liên tục tăng so với các ngày trước đó lên 2.260 tấn một đêm. Nguồn cung rau xanh khá dồi dào. Do đó, các loại rau củ đang hạ nhiệt so với trước Tết. Trong đó, rau xanh giảm tới 14%, xà lách búp, su su, khổ qua chỉ khoảng 10.000 đồng một kg.

Bà Hằng, đầu mối chuyên cung ứng rau xanh, lý giải nguyên nhân giá rau củ giảm sâu là do đầu năm nguồn cung từ Đà Lạt, Củ Chi và Tây Nguyên tăng mạnh. Đặc biệt, ở Tây Nguyên như Gia Lai, Đăk Nông, diện tích trồng rau lớn trong khi sức tiêu thụ chậm khiến giá bị đẩy xuống thấp. Tại Gia Lai, bắp sú, cải thảo, củ cải bị cắt bỏ đầy đồng vì không thu hoạch hết, trong khi tần ô, xà lách, rau muống, ngò, hành lá tại ruộng chỉ còn vài nghìn đồng một kg.

Với trái cây, ông Điền, thương lái tại Long An, nhận định nguồn cung đang vượt cầu khi nhiều loại bước vào chính vụ. Xuất khẩu gặp khó, nhiều loại trái cây như sầu riêng, mận, xoài, bưởi, vú sữa phải tiêu thụ trong nước, làm giá càng giảm mạnh. Thêm vào đó, trái cây trong nước còn phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ.

Rau xanh tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp). Ảnh: Thi Hà

Dù giá giảm mạnh, sức mua vẫn chậm. Theo các tiểu thương, người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu, nhiều gia đình tận dụng trái cây có sẵn thay vì mua thêm. Điều này khiến thị trường càng thêm ảm đạm.

Các doanh nghiệp kinh doanh trái cây dự báo giá nhiều loại có thể tiếp tục giảm do nguồn cung tăng trong thời gian tới. Nếu không có giải pháp tiêu thụ bền vững, giá sẽ khó phục hồi.

Để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp, ngành chức năng cần chú trọng nâng cao năng lực chế biến, bảo quản sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời, Việt Nam cần tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chặt nguồn gốc và chất lượng để cạnh tranh tốt hơn với trái cây nhập khẩu, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và nhà vườn trong nước.

Thi Hà