Nhiều quán nhậu bị xử phạt do vi phạm tiếng ồn

Đà NẵngBa quán nhậu trên đường Hoàng Thị Loan mở nhạc ồn ào đã bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng, hai quán buộc dừng hoạt động.

Sáng 25/3, Công an quận Liên Chiểu cho biết đã xử phạt ba quán nhậu Victory, Max Beer Garden và Idol Food&Beer nằm trên đường Hoàng Thị Loan, gần cầu vượt ngã ba Huế, do vi phạm tiếng ồn theo Nghị định 45/2022.

Trong đó, quán nhậu Max Beer Garden bị phạt 70 triệu đồng do tiếng ồn phát ra từ hệ thống âm thanh vượt 23,15 dBA (kiểm tra ngày 2/3); đình chỉ hoạt động do gây ô nhiễm môi trường 4 tháng. Quán nhậu Idol Food&Beer bị phạt 50 triệu đồng do vi phạm tiếng ồn vượt 18,7 dBA (kiểm tra ngày 19/3).

Quán nhậu Victory hai lần bị xử phạt cùng mức 50 triệu đồng, do vi phạm tiếng ồn lần lượt vượt 18,4 và 18,5 dBA, kiểm tra vào các ngày 11 và 17/3. Ngoài ra, chủ quán nhậu này là ông Phan Duy Tân, 38 tuổi, bị phạt 12,5 triệu đồng do tái phạm nhiều lần.

Quán nhậu Idol Food&Beer. Ảnh: Bảo Nam

Hiện các quán Max Beer Garden và Victory phải đóng cửa, dừng hoạt động. Công an quận Liên Chiểu khẳng định những trường hợp cố tình tái phạm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Phố nhậu trên đường Hoàng Thị Loan thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Người dân thường gọi đây là "phố Hong Kong bên hông cầu vượt", do tồn tại nhiều tụ điểm ăn chơi, thuê DJ, mở nhạc công suất lớn từ tối đến khuya.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã xử lý 18 trường hợp vi phạm về tiếng ồn, xử phạt 9 cá nhân và 5 tổ chức với tổng số tiền hơn 232 triệu đồng.

Ngọc Trường