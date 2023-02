Nhiều quà tặng kèm khi mua laptop Asus

Khách mua laptop Asus sẽ nhận ngay bộ dụng cụ vệ sinh laptop, bình nước giữ nhiệt, pin dự phòng, voucher, màn hình Asus..., từ nay đến 28/2.

Tổng giải thưởng có giá trị hơn nửa tỷ đồng, triển khai tại 10 đại lý trên toàn quốc. Đại diện đơn vị cho biết, ngoài tập trung vào chất lượng sản phẩm cũng như đa dạng lựa chọn cho khách hàng, Asus còn nỗ lực mang đến các giá trị thực tế thông qua các chương trình ưu đãi. Gần nhất, hãng triển khai chương trình "Khai xuân bứt phá - Quà tặng trao tay" nhằm kích cầu.

Cụ thể, khách mua sản phẩm laptop Asus tại các đại lý sẽ có hai cơ hội trúng quà. Cơ hội một là trúng quà trực tiếp với 100% cơ hội nhận bộ dụng cụ vệ sinh laptop, bình nước giữ nhiệt, pin dự phòng, voucher mua sắm Got It trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng. Cơ hội hai, dựa trên danh sách các khách hàng mua sắm trong thời gian từ 27/01 đến 10/2 tại các đại lý, Asus sẽ rút thăm để chọn ra 23 khách hàng may mắn mỗi tuần trúng màn hình Asus 24 inch FHD trị giá 3 triệu đồng. Kết quả chương trình rút thăm sẽ được công bố trực tiếp trên website chương trình tại mục "Khách hàng trúng thưởng" vào mỗi thứ 6 hàng tuần.

Asus cung cấp các dòng laptop OLED với màu sắc chất lượng, hiển thị rõ nét. Ảnhh: Asus

Ưu đãi áp dụng với các dòng Vivobook, S 14 Flip, Pro OLED, ProArt Studiobook OLED, Pro OLED, Zenbook, Zenbook Proo... Đại diện hãng cho biết, sau ba thập kỷ, niềm đam mê tạo ra những chiếc máy tính xách tay sáng tạo của Asus ngày càng lớn. Các tính năng mới trên các sản phẩm Asus là kết quả của quá trình nghiên cứu sâu rộng về khách hàng cũng như ứng dụng công nghệ mới. Những đổi mới này được thiết kế để cải thiện sự ổn định, hiệu suất, công thái học và hơn thế. Một trong những nỗ lực đó thể hiện qua việc đưa công nghệ màn hình OLED phủ rộng trên mọi dòng sản phẩm.

Hãng tiến tới phổ cập màn hình OLED trên mọi dòng sản phẩm. Ảnhh: Asus

Dải laptop Asus trang bị màn hình OLED gồm các mẫu nổi bật như: Vivobook 14X/15X OLED,13 Slate OLED; Zenbook 13 OLED, 14, 14X OLED, Flip 13, 14 OLED, S 13 OLED... Ngoài ra còn có phân khúc cho giới sáng tạo nội dung: ProArt Studiobook, Zenbook Pro 14 Duo OLED, Zenbook Pro 16X OLED, Vivobook Pro 15 OLED, Vivobook Pro 14X/15X/16X OLED...

Minh Huy