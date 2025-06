Nhiều phường TP HCM tất bật cải tạo trụ sở trước ngày vận hành

Sáng 27/6, tại UBND phường An Khánh (171/1 Lương Định Của, TP Thủ Đức), nhiều công nhân thi công các hạng mục còn lại để sửa sang trụ sở và trung tâm phục vụ hành chính công.

Đây cũng là trụ sở của phường An Khánh mới, sau khi sáp nhập các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú. Đơn vị hành chính mới diện tích khoảng 14,82 km2 và dân số khoảng 73.629 người.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, TP Thủ Đức từ 34 phường sắp xếp thành 12 phường, gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.