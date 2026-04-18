Nhiều phụ nữ trữ đông trứng để chủ động kế hoạch làm mẹ

Trữ đông trứng ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn để chủ động kế hoạch sinh con, giảm áp lực "đồng hồ sinh học" và bảo toàn khả năng sinh sản.

Mới đây, các bác sĩ tại IVF Phương Châu Sài Gòn tiếp nhận một bệnh nhân 27 tuổi, TP HCM đến khám với chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) dưới 0,7 ng/mL, mức báo động của suy buồng trứng sớm. Theo bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh, trong trường hợp này, trữ đông trứng không còn là lựa chọn mang tính lối sống, mà là chỉ định y khoa nhằm bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Trữ đông trứng (noãn) là một giải pháp y khoa hỗ trợ bảo tồn chức năng sinh sản.

Cũng theo bác sĩ, BS Phan Thị Thu Thảnh, thực tế, có nhiều trường hợp y khoa khác, từ việc chuẩn bị điều trị các bệnh lý ác tính, ung thư, đến các can thiệp phẫu thuật liên quan đến buồng trứng, đều cần đến giải pháp trữ đông trứng để bảo vệ quyền được làm mẹ.

Bên cạnh các yếu tố y khoa, quan niệm về hôn nhân và sự nghiệp của thế hệ Millennials (8x, 9x) và Gen Z đang thay đổi. Nhiều phụ nữ trẻ ưu tiên đầu tư cho học vấn, phát triển bản thân và theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Họ không chấp nhận kết hôn vội vàng chỉ để đáp ứng "tiến độ" sinh con do xã hội đặt ra. Trước nỗi lo suy giảm chất lượng trứng theo thời gian, một số người lựa chọn trữ đông như một giải pháp chủ động.

"Hôn nhân là lần duy nhất bạn được quyền tự tay chọn người nhà, nên đừng vì vội vàng mà lựa chọn sai lầm", Phương Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) nói, cho biết thêm với cô và một số đồng nghiệp, bạn bè, trữ trứng là cách kéo giãn áp lực thời gian của "đồng hồ sinh học". Thay vì thỏa hiệp với một mối quan hệ chưa đủ chín muồi chỉ vì lo lắng về một cột mốc như bạn bè đồng trang lứa, thì hãy chủ động xây dựng nền tảng tài chính, ổn định tâm lý và chờ đợi một người bạn đời thực sự phù hợp.

Hay gần đây, việc Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về hành trình trữ đông trứng cũng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều thảo luận trong cộng đồng. Đó là hình ảnh một phụ nữ thành đạt, độc lập, chủ động tiếp cận các giải pháp y khoa để chuẩn bị cho kế hoạch sinh sản tương lai.

Sao Việt chọn trữ trứng như một sự an tâm cống hiến cho sự nghiệp mà không bỏ lỡ kế hoạch làm mẹ.

Về chi phí trữ đông trứng, đại diện Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn (trực thuộc Bệnh viện Phương Nam, TP HCM) chia sẻ, chi phí trữ đông trứng tại Việt Nam khoảng khoảng 50 - 100 triệu đồng, thấp hơn mặt bằng chung của thế giới. Tuy nhiên, hệ thống phòng lab, công nghệ thủy tinh hóa (đông lạnh nhanh) và quy trình nuôi cấy tại các trung tâm lớn như IVF Phương Châu Sài Gòn đều đã đạt tiêu chuẩn quốc tế.

