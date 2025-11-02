Nhiều phụ nữ phát hiện ung thư vú nhờ tầm soát sớm

Việc tầm soát sớm giúp phát hiện các khối u chỉ 1-2 cm, ngay cả khi chưa thể sờ thấy, mang lại hiệu quả điều trị cao và cơ hội chữa khỏi hoàn toàn cho nhiều phụ nữ.

Một tháng nay, hưởng ứng Tháng Nâng cao nhận thức về Ung thư vú (Tháng Mười Hồng), Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) phối hợp cùng nhiều bệnh viện lớn trên cả nước triển khai 2.500 suất khám sàng lọc ung thư vú miễn phí dành cho phụ nữ.

Có mặt từ sáng sớm tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cuối tháng 10, chị Hương, 52 tuổi, ở Hà Nội chia sẻ đây là lần thứ ba chị tham gia chương trình. Trước đó, người phụ nữ từng phát hiện u nang lành tính ở vú phải, đã được chọc hút dịch.

"Trước tôi đi khám ở ngoài, mỗi lần hết hơn hai triệu đồng, nay được bệnh viện tổ chức khám miễn phí, lại có bác sĩ tư vấn kỹ nên rất yên tâm. Với phụ nữ ngoài 40 như tôi, việc tầm soát định kỳ là cần thiết vì bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào", chị Hương chia sẻ.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương kiểm tra vòng 1 cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm đã tăng rõ rệt so với 10 năm trước. "Hiện nay, nhiều phụ nữ được phát hiện khối u chỉ 1-2 cm, thậm chí chưa sờ thấy, qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Điều này giúp việc điều trị hiệu quả hơn rất nhiều", PGS Phương nói.

Bà cho biết thêm nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú có thể trên 90%. Thực tế qua quá trình sàng lọc, các bác sĩ đã tìm thấy nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường như u nang, u xơ tuyến vú, và một số ca nghi ngờ ác tính. Những trường hợp này đều được hỗ trợ toàn bộ chi phí chẩn đoán chuyên sâu như chụp X-quang, siêu âm và sinh thiết để xác định rõ bệnh lý.

Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, chương trình được triển khai đồng loạt tại Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ, Tân Triều), Ung Bướu Hà Nội và Ung Bướu TP Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Roche Pharma Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 10 - Tháng hành động vì phòng chống ung thư vú, nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe phụ nữ Việt Nam.

Mỗi phụ nữ tham gia đều được khám lâm sàng, siêu âm và chụp X-quang tuyến vú khi cần thiết, cùng với tư vấn trực tiếp từ bác sĩ chuyên khoa về cách tự kiểm tra vú và duy trì khám định kỳ.

Bệnh nhân chụp tầm soát ung thư vú tại Bệnh viện K. Ảnh: Thành Nguyễn

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư vú mới, là loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu không chỉ nâng cao khả năng chữa khỏi mà còn giảm đáng kể chi phí và gánh nặng điều trị.

Đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng cho biết, từ năm 2012, chiến dịch đã giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin về ung thư vú và hỗ trợ tầm soát miễn phí cho hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao. Hoạt động này là một trong những điểm nhấn quan trọng của năm 2025, bên cạnh các chương trình truyền thông khác như "Chuyến tàu hồng" và "Thắp sáng tòa nhà màu hồng", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích phụ nữ chủ động bảo vệ sức khỏe.

Lê Nga