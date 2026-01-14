Nhiều phụ nữ Mỹ nuôi chó thay cho hẹn hò

Mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò nhiều quy tắc nhưng thiếu cảm xúc, nhiều phụ nữ tại New York chọn dành thời gian bên thú cưng để tìm lại sự cân bằng.

Lauren Wire, chuyên gia quan hệ công chúng ngoài 30 tuổi ở New York, quyết định xóa các ứng dụng hẹn hò online. Thay vào đó, cô đăng ký làm tình nguyện viên tại trạm cứu trợ động vật địa phương, mượn những chú chó cứu hộ để dắt đi dạo mỗi ngày.

"Hẹn hò qua mạng giống như một gạch đầu dòng phải làm trong danh sách công việc, còn thời gian bên một chú chó giúp tôi thấy bình yên và không bị phán xét", Wire nói và hóm hỉnh thừa nhận loài vật này "ít nói và ít gây rắc rối hơn đàn ông".

Lauren Wire ưu tiên việc dắt chó đi dạo vì thấy thoải mái hơn đi hẹn hò. Ảnh: @Lauren Wire

Giống như Wire, nhiều phụ nữ Mỹ độc thân đang thay thế những buổi tối ở quán bar bằng việc dạo bộ cùng động vật từ các tổ chức như Animal Care Centers of NYC hay Best Friends Animal Society. Sau hơn một năm độc thân, Wire thừa nhận kiệt sức với việc tìm kiếm bạn đời tại New York - nơi quá nhiều lựa chọn khiến người ta quên trân trọng hiện tại.

Sam Kersnick, 28 tuổi ở Brooklyn, cũng từ bỏ các ứng dụng "quẹt phải, quẹt trái" hai năm nay vì mất niềm tin. Với cô, những cuộc hẹn tốn kém tiền bạc và năng lượng không mang lại niềm vui bằng sự trung thành của một chú chó.

Thực tế, xu hướng này đang được số liệu chứng minh. Nghiên cứu của một câu lạc bộ chó cảnh tại Mỹ hồi tháng 2/2025 cho thấy, gần 50% người nuôi chó ưu tiên thú cưng hơn những buổi hẹn hò lãng mạn. Đáng chú ý, 33% người đã có đôi thừa nhận cảm thấy hòa hợp với chú chó của mình hơn là bạn đời.

Sam Kersnick, 28 tuổi ở Brooklyn, từ bỏ các ứng dụng hẹn hò vì mất niềm tin, thay vào đó cô thích dắt thú cưng đi dạo. Ảnh: @Sam Kersnick

Lý giải tâm lý này, tiến sĩ tâm lý Shamyra Howard cho rằng chó mang lại giá trị cảm xúc tức thì. "Sự nhất quán, không 'diễn' và không phán xét của loài vật giúp tâm trí con người được thư giãn hoàn toàn, điều mà các cuộc hẹn hò chớp nhoáng khó làm được", bà nói.

Không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, thói quen này đôi khi mở ra những kết nối bất ngờ. Cole Reifsnider, 30 tuổi, đã gặp vị hôn phu của mình khi đang làm tình nguyện tại trạm cứu trợ. Chiếc áo "Hãy nhận nuôi tôi" (Adopt Me) trên lưng chú chó trở thành cái cớ hoàn hảo cho một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người lạ trên phố.

Viveca Chow, người khởi xướng trào lưu "hẹn hò với chó" trên mạng xã hội, tin rằng con người học được nhiều điều từ loài vật này. Dù đã kết hôn, cô vẫn dành thời gian cho các chú chó cứu hộ để nhận lại sự hạnh phúc vô điều kiện.

