Nhiều phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc, ép bán dâm

Cao BằngChào Mùi Mủi lừa một số phụ nữ cùng quê ở Cao Bằng vượt biên trái phép bằng đường mòn sang Trung Quốc, bán cho người địa phương.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang bắt nghi phạm bị truy nã là Chảo Mùi Mủi, 40 tuổi, trú xóm Nà Lầu, xã Lý Bôn, để điều tra hành vi Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo công an, từ năm 2012, Mủi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy chồng và sinh sống. Đến tháng 4/2017, trong thời gian về thăm gia đình, Mủi nhiều lần tiếp cận và đưa ra thông tin gian dối để dụ dỗ một số phụ nữ quen biết tại địa phương sang Trung Quốc.

Chảo Mùi Mủi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Đan

Chị ta hứa sau khi sang đến nước bạn sẽ được bố trí công việc ổn định, thu nhập tốt để nạn nhân tin tưởng. Sau đó, Mủi đã tổ chức vượt biên trái phép bằng đường mòn sang Trung Quốc rồi bán cho một phụ nữ bản địa. Trong đó có một nạn nhân vừa đủ 14 tuổi. Tại đây, các nạn nhân bị ép hoạt động mại dâm và bị hạn chế quyền tự do.

Sau khi trốn thoát về Việt Nam, các nạn nhân làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Mủi. Song lúc này Mủi vẫn ở Trung Quốc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phát lệnh truy nã.

Ngày 18/11, qua xác minh thông tin, Công an Cao Bằng phát hiện Mủi đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang nên tiến hành bắt giữ.

Phạm Dự