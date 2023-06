Nhiều phụ huynh, học sinh mua thiết bị gian lận thi cử

Hoạt động mua bán thiết bị ghi âm, ghi hình diễn ra rầm rộ, có nhiều phụ huynh và học sinh tham gia, theo đại diện Bộ Công an.

Tại hội nghị triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT với 63 tỉnh, thành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 15/6, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết công an đã rà soát nhiều nhóm liên quan đến việc mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình, có thể sử dụng để gian lận trong các kỳ thi.

Qua đó, bộ phận nghiệp vụ phát hiện nhiều phụ huynh, học sinh mua các thiết bị này. Nhóm này thường tự mua lẻ các thiết bị trên thị trường như tai nghe, bộ thu phát sóng riêng.

Hiện trên mạng, nhiều trang cũng rao bán các thiết bị phục vụ mục đích gian lận thi cử. Ông Mạnh cho hay Bộ Công an đã tập huấn cho lực lượng công an tại các địa phương về phương pháp phát hiện, ngăn chặn các hoạt động này.

Về phương thức, thủ đoạn dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận, theo ông Mạnh, không có gì mới. Học sinh vẫn chủ yếu sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị tai nghe thu nhỏ, thu phát sóng, liên lạc để truyền thông tin, hình ảnh ra ngoài. Sau đó, nhóm hỗ trợ bên ngoài sẽ giải đề và gửi phần bài làm vào.

"Đây là vấn đề năm nào cũng cảnh báo nhưng tình hình gian lận ngày càng tinh vi hơn", ông Mạnh nói.

Đại diện Bộ Công an nhắc nhở các địa phương, đặc biệt cán bộ coi thi chủ động phát hiện, kịp thời trao đổi với bộ phận chức năng để xử lý các tình huống gian lận. Trong đó, cán bộ coi thi cần chú ý đến các thiết bị ngụy trang như đồng hồ, quần áo, khuyên tai, máy tính bỏ túi.

Tai nghe hạt đậu dùng để gian lận thi cử. Ảnh: PA03 Công an TP Hà Nội

Ngoài việc ngăn chặn việc gian lận thi cử trong phòng thi, theo đại diện Bộ Công an, việc đảm bảo an toàn ở các khâu của kỳ thi như khâu in sao, vận chuyển đề cũng rất quan trọng. Nhiều khâu thực hiện trên máy tính, trong khi tình hình mất an toàn trên không gian mạng đang rất phức tạp.

Ông Mạnh cho biết vừa qua, khi kiểm tra tại một số điểm thi, các bộ phận nghiệp vụ phát hiện một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thi. Chẳng hạn, một số thiết bị tại nơi bảo quản đề thi vẫn kết nối wifi, phòng bảo quản đề thi có bộ thu phát wifi.

"Các địa phương phải ngắt kết nối tất cả hoặc tháo gỡ các bộ kết nối này. Các buồng thi, phòng thi có kết nối Internet cần phải ngắt, niêm phong các đầu mạng, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera", ông Mạnh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong việc tập huấn, quán triệt kỹ lưỡng với tinh thần phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng lợi dụng công nghệ cao để gian lận thi cử.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vừa thi để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học là hơn 943.000.

Dương Tâm