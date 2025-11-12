Nhiều phi cơ riêng của giới tỷ phú Mỹ bị cấm bay

Mỹ áp lệnh hạn chế chuyến bay do thiếu kiểm soát viên không lưu vì chính phủ đóng cửa, khiến cả chuyên cơ của giới tỷ phú cũng không được cất cánh.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đầu tuần này cho biết đã "gần như cấm hoàn toàn" việc di chuyển bằng chuyên cơ tư nhân tại 12 trong số 40 sân bay lớn nhất nước. Tuần trước, cơ quan này đã ra lệnh giảm 10% lưu lượng hàng không thương mại trên toàn quốc để đảm bảo an toàn do thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên kiểm soát không lưu giữa đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục.

Theo Hiệp hội Hàng không Doanh nghiệp Quốc gia (NBAA), lệnh hạn chế cũng được áp dụng với các máy bay tư nhân tại những sân bay lớn ở Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, New York, Los Angeles và thủ đô Washington. Máy bay tư nhân là phương tiện được nhiều tỷ phú Mỹ sử dụng để di chuyển.

Khu vực đậu máy bay của hãng AmeriJet tại sân bay quốc tế Miami, ngày 10/11. Ảnh: AP

Khi các biện pháp hạn chế đầu tiên được công bố, nhiều chính trị gia phe Dân chủ đã kêu gọi siết chặt hơn với máy bay tư nhân của giới siêu giàu, thay vì cắt giảm chuyến bay thương mại phổ thông, điều sẽ ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu.

"Thay vì giảm chuyến bay thương mại của người dân, FAA nên hủy toàn bộ các chuyến bay tư nhân của tỷ phú và tập đoàn", thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley viết trên mạng X.

Ứng viên thống đốc California Katie Porter cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump ưu tiên giới siêu giàu khi áp lệnh hạn chế bay. "Một chuyến bay tư nhân thường chỉ chở một tỷ phú, nhưng lại gây áp lực lớn lên hệ thống kiểm soát không lưu. Tổng thống Trump đang chọn cách nhắm vào hàng không thương mại, phương tiện đại chúng, thay vì cấm bay bạn bè tỷ phú của ông ấy", Porter nói trong video đăng tuần trước.

Đáp lại, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy khẳng định các hạn chế cũng áp dụng với máy bay tư nhân và "ưu tiên của chính phủ luôn là hành khách phổ thông", đồng thời chỉ trích phát biểu của Porter là nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Lệnh cắt giảm chuyến bay thương mại có hiệu lực từ ngày 7/11, gây ra tình trạng tắc nghẽn và hủy chuyến tại nhiều sân bay lớn cuối tuần qua. Tính đến cuối tuần qua, hơn 2.000 chuyến bay thương mại bị hủy và khoảng 7.000 chuyến khác bị hoãn vì thiếu hụt kiểm soát viên không lưu.

Hàng nghìn nhân viên kiểm soát không lưu khắp nước Mỹ phải làm việc không lương suốt hơn một tháng qua, khi chính phủ đóng cửa. Nhiều người đã xin nghỉ phép, cáo ốm, khiến số nhân viên kiểm soát không lưu còn lại rơi vào tình trạng quá tải. Các hoạt động của chính phủ Mỹ dự kiến được nối lại bình thường, khi Hạ viện sắp bỏ phiếu thông qua đạo luật ngân sách đã được Thượng viện phê chuẩn trước đó.

Thanh Danh (Theo Independent, JOE, CNBC)