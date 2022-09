Nhiều ôtô mới sắp ra mắt tại Việt Nam tháng 10

Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Mercedes, Jeep... sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mới tại triển lãm ôtô Việt Nam 2022 (26-30/10).

Sau hai năm ngưng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày hội lớn nhất ngành xe tại Việt Nam sẽ trở lại vào tuần cuối của tháng 10 tới tại TP HCM. 14 hãng xe đã xác nhận tham dự, gồm Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Morgan, MG, Ram, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Những hãng vắng bóng như Kia, Mazda, Nissan, Ford, Suzuki, VinFast, Hyundai...

Trong cuộc gặp với giới truyền thông hôm 15/9, một số hãng hé lộ kế hoạch trưng bày nhiều ôtô mới:

Mercedes

EQS, mẫu xe điện cao cấp nhất của Mercedes sẽ là tâm điểm của gian hàng hãng xe Đức tại triển lãm VMS 2022. Hãng nói rằng Mercedes EQS sẽ bán thương mại vào tháng 10 tới chứ không phải sản phẩm mang tính trình diễn.

Một mẫu EQS lăn bánh ở Đức. Ảnh: Mercedes

Sau EQS, Mercedes Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mang về các mẫu xe chạy điện ở phân khúc thấp hơn trong 2023. Ngoài Audi, Porsche, thương hiệu ngôi sao ba cánh là hãng xe cao cấp tiếp theo cho thấy những bước đi nhanh và cụ thể ở mảng xe điện tại Việt Nam.

Volvo

Hãng xe Thuỵ Điển cho biết sẽ giới thiệu các mẫu XC 90 Recharge, XC60 Recharge với một số nâng cấp mới dành cho khách hàng Việt Nam.

Chiếc XC 60 Recharge bản sạc ngoài ra mắt tại TP HCM hồi cuối 2021. Ảnh: Thành Nhạn

Đại diện hãng cho biết, từ cuối 2022, Volvo sẽ ngưng bán xe thuần xăng tại thị trường Việt Nam. Tất cả các sản phẩm của hãng như Volvo S90, V90 Cross Country, XC 90, XC 60, XC 40... từ 2023 sẽ chỉ có các bản mild-hybrid (hybrid nhẹ) hoặc hybrid sạc ngoài.

Lexus

Hãng xe sang Nhật Bản, Lexus giới thiệu một mẫu xe điện tại triển lãm với tên gọi LF-Z concept. Đây là một chiếc crossover phong cách coupe.

Thiết kế ôtô điện tương lai của thương hiệu hạng sang Toyota. Ảnh:Lexus

LF-Z concept trang bị động cơ điện đặt ở trục sau, công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm, dẫn động 4 bánh Direct4 mới. Xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây, tốc độ tối đa 200 km/h theo thử nghiệm của hãng. Pin 90 kWh giúp xe hoạt động 600 km sau mỗi lần sạc.

Jeep

Nhà phân phối Jeep xác nhận sẽ trình làng mẫu SUV cỡ lớn Grand Cherokee bản trục cơ sở dài. Mẫu xe này hiện đã cập cảng tại Việt Nam và chờ ngày lộ diện.

Phiên bản L Summit của Grand Cherokee tại Mỹ. Ảnh: Whichcar

Jeep Grand Cherokee có chiều dài cơ sở 3.091 mm, ba hàng ghế. Xe nhập Mỹ, cạnh tranh với các đối thủ như Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade hay Vokswagen Teramont.

Morgan

Mẫu xe kiểu dáng hoài cổ Plus Four lăn bánh ở Anh: Ảnh: Morgan

Hãng xe Anh đã hoạt động kinh doanh từ giữa 2022 tại Việt Nam thông qua đối tác phân phối, trụ sở ở Hà Nội. Morgan nói sẽ giới thiệu Plus Four và Plus Six, hai dòng xe lắp ráp thủ công, sử dụng động cơ BMW tăng áp với lần lượt loại 3 lít 6 xi-lanh và 2 lít 4 xi-lanh.

Subaru

Nhà phân phối Subaru sẽ ra mắt dòng WRX và WRX Wagon thế hệ mới lần đầu tại Việt Nam. Hai dòng xe này đã nhận đơn đặt hàng từ tháng 6, nhập khẩu Nhật Bản.

Phiên bản wagon WRX. Ảnh: Subaru

Hai mẫu sedan và wagon kể trên có giá 1,999-2,079 tỷ đồng. Động cơ trên xe loại boxer tăng áp, 2,4 lít, cho công suất 271 mã lực, mô-men xoắn 349 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Mitsubishi

Hãng xe Nhật nói sẽ giới thiệu một mẫu concept gầm cao định vị ở phân khúc B. Đây là sản phẩm lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam lẫn trên toàn cầu. Đại diện Mitsubishi cho biết, mẫu concept sẽ không chỉ mang tính trình diễn mà còn sẵn kế hoạch thương mại hoá trong tương lai gần, trong đó thị trường Việt Nam có thể mở bán sớm.

Mitsubishi từng có một mẫu CUV cỡ B là Outlander Sport nhưng đã khai tử từ 2018. Nếu có bản thương mại và bán ở Việt Nam, mẫu xe định vị dưới dòng Outlander giúp Mitsubishi thêm đa dạng sản phẩm. Đồng thời tận dụng hình ảnh thương hiệu tốt nhờ hiệu ứng Xpander, mẫu MPV bán chạy nhất thị trường nhiều năm qua, để tiếp cận khách hàng.

Volkswagen

Hãng xe Đức nói sẽ trình làng một mẫu xe mới thuộc dòng SUV, tuy nhiên từ chối nói rõ đây là sản phẩm hoàn toàn mới hay thuộc bản nâng cấp, thế hệ mới của các dòng xe hiện hữu tại Việt Nam.

Kế hoạch giới thiệu xe SUV mới cho thấy định hướng của Volkswagen dồn lực cho các mẫu xe gầm cao tại Việt Nam. Dòng xe mới gần nhất được hãng Đức giới thiệu là chiếc T-Cross thuộc phân khúc CUV cỡ B.

Toyota

Hãng xe có thị phần lớn nhất tại Việt Nam cho biết sẽ giới thiệu một mẫu xe điện hoàn toàn mới tại VMS 2022. Tuy nhiên, hãng chưa nói rõ đây là sản phẩm gầm thấp hay gầm cao và thuộc phân khúc nào.

Mẫu xe điện mới của Toyota sắp giới thiệu nhiều khả năng chưa bán thương mại ở Việt Nam. Hãng này tiên phong ở phân khúc xe hybrid phổ thông với các sản phẩm như Altis, Camry, Corolla Cross. Dù đánh giá xe điện là tương lai nhưng tại Việt Nam, Toyota cho rằng xe hybrid vẫn là loại hình phù hợp nhất với điều kiện hạ tầng giao thông hiện tại.

Thành Nhạn