Nhiều nước khuyến cáo công dân hoãn du lịch Nepal

Singapore, Mỹ, Anh khuyến cáo công dân nên cẩn trọng hoặc hoãn chuyến đi đến Nepal nếu chưa thật sự cần thiết thời điểm này khi biểu tình leo thang.

Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) ngày 9/9 ra khuyến cáo công dân hoãn các chuyến đi không cần thiết tới Nepal, sau khi biểu tình bùng phát khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở nước này.

MFA đánh giá tình hình ở Nepal "bất ổn và khó lường", khuyến nghị công dân Singapore đang ở quốc gia này cần cảnh giác, tránh tập trung đông người, đồng thời theo dõi sát tin tức địa phương và tuân thủ hướng dẫn của giới chức trách.

Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi người dân "cảnh giác cao độ" và "hoãn mọi kế hoạch đến Nepal cho đến khi tình hình cải thiện". Australia cũng cảnh báo về tình trạng bất ổn này và kêu gọi mọi người "tuân thủ lệnh giới nghiêm, ở yên trong nơi lưu trú, nghe theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương".

Một đồn cảnh sát ở Nepal bị cháy, khói mù mịt vào hôm 9/9 sau cuộc biểu tình. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Anh (FCDO) cảnh báo công dân tránh tụ tập đông người, theo dõi tin tức địa phương và tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách. Nhiều thành phố, trong đó có Kathmandu và Pokhara, đã ban hành lệnh giới nghiêm. FCDO cho biết khách du lịch có thể gặp khó khăn khi di chuyển, cần liên hệ hãng bay, khách sạn và công ty lữ hành để cập nhật kế hoạch.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Nepal cũng khuyến cáo trước tình hình bất ổn chính trị leo thang, du khách nên ở yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới cũng như tránh mọi hoạt động di chuyển, trừ trường hợp khẩn cấp.

Chính phủ Canada yêu cầu công dân đang ở Nepal du lịch, công tác hoặc sinh sống "tránh xa các cuộc biểu tình", "không đến gần các khu vực có trụ sở của cơ quan chính phủ" và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền.

Sân bay quốc tế Tribhuvan, cửa ngõ chính của thủ đô Kathmandu, đã đóng cửa do "điều kiện bất lợi", khói xuất hiện quanh khu vực sân bay cũng như đường bay, theo thông báo từ cơ quan quản lý.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người, chủ yếu là Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal với 20 người chết, hàng trăm người bị thương.

Nepal là nơi có nhiều cung đường trekking nổi tiếng thế giới, trong đó có Everest Base Camp và Annapurna Circuit. Các công ty lữ hành trên thế giới cho biết đã nhận được các cuộc gọi hoãn chuyến đi đến Nepal.

Anh Minh (Theo Visa, Independent, CNA)