Nhiều nước đồng loạt phát cảnh báo khách không đến Trung Đông

Anh, Mỹ, Australia và các quốc gia trong khối Schengen đồng loạt đưa ra khuyến cáo du lịch đến Trung Đông, yêu cầu công dân nước mình cẩn trọng, chỉ đến nếu thật sự cần thiết.

Các cảnh báo du lịch gia tăng trên khắp Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran sáng 28/2, đồng thời các hãng hàng không cũng điều chỉnh đường bay và dịch vụ dựa trên đánh giá rủi ro mới. Nhiều không phận tại Trung Đông đã đóng cửa do ảnh hưởng của cuộc tấn công, bao gồm Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, Jordan, Iran, Israel và Iraq, dự kiến gây tác động đến lịch bay trên diện rộng trong khu vực.

Ba hãng hàng không lớn của Trung Đông là Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates hủy 50-65% tổng số chuyến bay, tạo ra hiệu ứng domino gây gián đoạn quy mô lớn.

Gần 20 nước đã ngay lập tức cập nhật các khuyến cáo cho công dân về cách thức đảm bảo an toàn khi đang ở tại Trung Đông, cũng như khuyến nghị không du lịch đến một số nước cụ thể trong khu vực giai đoạn này.

Trong thông báo cập nhật ngày 28/2, chính phủ Anh, Mỹ, Australia khuyến cáo công dân tại UAE, Baharain, Qatar, Doha cần lập tức "trú ẩn tại chỗ", ở trong nhà tại địa điểm an toàn, tránh mọi di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại. Du khách cần theo dõi các phương tiện truyền thông để cập nhật tin khẩn, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch.

Giới chức Canada khuyên người dân bảo đảm giấy tờ đi lại còn hiệu lực và dự trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp phải trú ẩn tại chỗ nếu các chuyến bay thương mại bị đình chỉ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia khuyên người dân cân nhắc rời khỏi Israel và Lebanon, đồng thời triển khai phương án rời đi tự nguyện cho gia đình nhân viên ngoại giao tại Israel, Lebanon, UAE, Qatar và Jordan trong bối cảnh tình hình an ninh "xấu đi". Đồng thời, các quốc gia cũng khuyến cáo người dân không du lịch đến Iran, Israel, Lebanon thời điểm này.

Bộ Ngoại giao các nước tại châu Âu như Hà Lan, Phần Lan, Ba Lan, Đức, Thụy Điển, đảo Cyprus, Serbia và châu Á gồm Singapore, Azerbaijan cũng nâng mức cảnh báo du lịch trong khu vực, khuyên công dân tại Israel và Iran theo dõi chặt chẽ tình trạng chuyến bay và rời đi khi các lựa chọn thương mại vẫn còn khả thi.

Đại sứ quán Ấn Độ tại UAE ra thông báo ngày 28/2, khuyến nghị công dân "tránh các chuyến đi không cần thiết, hết sức thận trọng, duy trì cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn an toàn". Tuần trước, Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran đã kêu gọi toàn bộ công dân rời Iran bằng các phương tiện sẵn có, bao gồm chuyến bay thương mại, do căng thẳng leo thang trong khu vực. Nhiều nước cảnh báo công dân "sự hỗ trợ từ đại sứ quán có thể rất hạn chế nếu không phận các quốc gia ở Trung Đông đóng cửa".

Không phận Iran, Iraq, Kuwait và Jordan gần như trống không sau khi các nước trong khu vực đóng cửa vùng trời trong bối cảnh leo thang xung đột. Ảnh: Reuters

Tối 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, không đến khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Công dân Việt Nam đang ở Iran, Israel và các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột cần giữ liên hệ, theo dõi thường xuyên thông tin của cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại cũng như cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Iran và Israel liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Du khách cần lưu ý gì?

Những người có kế hoạch đi lại trong thời gian tới nên thường xuyên theo dõi trang khuyến cáo du lịch chính thức của chính phủ, giữ liên lạc với hãng hàng không để cập nhật thay đổi lịch bay và chủ động xây dựng phương án linh hoạt cho hành trình.

Du khách cần mua bảo hiểm du lịch toàn diện, bao gồm quyền lợi hủy chuyến, hoãn chuyến và các gián đoạn ngoài dự kiến, cũng được khuyến nghị, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ đóng cửa không phận hoặc điều chỉnh đường bay có thể xảy ra đột ngột.

Trong tình hình hiện nay, giữ tâm thế cập nhật thông tin và chuẩn bị kỹ lưỡng, thay vì hoảng loạn, được xem là cách tiếp cận thực tế và hiệu quả nhất.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Hơn 200 người thiệt mạng tại Iran. Iran đã nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại các nước Trung Đông, gây thiệt hại cho đối phương. Ít nhất một người thiệt mạng tại Israel.

Anh Minh (Theo CnTraveller)