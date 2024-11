Nhiều nông sản xuất khẩu lập kỷ lục mới

10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả, cà phê, gạo lập kỷ lục khi giá các loại này tăng vọt trong năm qua.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp ước đạt 51,74 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành này xuất siêu khoảng 15,2 tỷ USD, tăng mạnh hơn 62% so với cùng kỳ 2023.

Kim ngạch cao nhất là nhóm rau quả. Trong 10 tháng, nhóm này đạt kim ngạch 6,34 tỷ USD, tăng 31,5% so với năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng bùng nổ, đóng góp hơn 3 tỷ USD.

Trong các thị trường nhập khẩu rau quả, Trung Quốc dẫn đầu với kim ngạch 9 tháng đạt 3,8 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết đây là một năm thuận lợi lớn cho ngành rau quả, đặc biệt nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Theo ông, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều sản phẩm đặc sản độc đáo, chất lượng tốt mà các nước khác không thể sản xuất trái vụ. "Sự bùng nổ của sầu riêng tại Trung Quốc đã tạo ra một bước ngoặt lớn. Tôi tin rằng xuất khẩu rau quả năm nay có thể vượt mọi dự báo và cán mốc 7,5 tỷ USD - một kỷ lục mới từ trước đến nay," ông Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh rau quả, xuất khẩu cà phê đạt mức cao chưa từng có, với 4,6 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu mặt hàng này trung bình đạt 3.981 USD một tấn, tăng 57% so với năm ngoái. Các thị trường chủ lực, đặc biệt là Philippines và Malaysia, tăng nhu cầu nhập khẩu, với mức tăng trưởng gấp 2,2 lần so với năm 2023.

Xuất khẩu gạo cũng duy trì đà tăng trưởng. Trong 10 tháng, Việt Nam xuất khẩu gần 7,8 triệu tấn gạo, đạt giá trị 4,86 tỷ USD, tăng hơn 10% về khối lượng và trên 23% về giá trị so với cùng kỳ. Giá gạo xuất khẩu trung bình đạt 626 USD một tấn, tăng 12%. Philippines, Indonesia và Malaysia tiếp tục là các thị trường tiêu thụ lớn, trong đó xuất khẩu sang Philippines tăng hơn 53%, sang Indonesia tăng khoảng 35%, và Malaysia tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, xuất khẩu hồ tiêu đã phục hồi mạnh. 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này đạt 1,12 tỷ USD, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá xuất khẩu trung bình 5.084 USD một tấn, tăng 51,7%.

Sầu riêng cho thu hoạch tại Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh: Hoàng Nam

Các hiệp hội nông sản cho biết 2024 là năm kỷ lục về giá của nhiều loại nông sản, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu ngành này đạt mốc mới. Đặc biệt, giá cà phê Việt Nam lần đầu tiên cao nhất thế giới, với hàng Robusta vượt giá Arabica.

Với gạo Việt Nam, các phân khúc đa dạng hơn đã giúp sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Mặc dù Ấn Độ vừa gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, phân khúc cao cấp của Việt Nam vẫn giữ mức giá cao và ổn định, mang lại lợi thế cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến dự báo xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp năm nay có thể đạt kỷ lục 60-61 tỷ USD. Riêng xuất khẩu rau quả có thể vượt 7 tỷ USD, còn gạo và cà phê dự kiến vượt 5 tỷ USD.

Thi Hà