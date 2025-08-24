Nhiều nơi tạm dừng du lịch biển do bão Kajiki

Nhiều tỉnh thành ven biển từ Bắc vào Nam đồng loạt ra lệnh cấm biển, dừng các hoạt động vận tải và du lịch để đảm bảo an toàn, do diễn biến phức tạp của bão Kajiki.

Tại Hải Phòng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự ra thông báo cấm biển trước 15h ngày 24/8. Các hoạt động du lịch biển, phà Đồng Bài - Cái Viềng và tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long đều phải tạm ngưng. Chính quyền địa phương yêu cầu các điểm lưu trú, lữ hành theo dõi sát diễn biến bão, chủ động điều chỉnh lịch trình và thông báo kịp thời cho du khách.

Quảng Ninh cũng có động thái tương tự khi yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 13h ngày 24/8. Tỉnh tạm ngưng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời yêu cầu tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú trước 15h. Việc cấp phép sẽ chỉ được nối lại khi có thông báo chính thức về tình hình thời tiết.

Từ 8h sáng cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng lệnh cấm các hoạt động liên quan đến biển cho đến khi hết ảnh hưởng từ bão.

Dọc bãi biển Nhật Lệ vắng du khách, hàng quán ven biển đóng cửa, chòi lá khung làm bằng sắt, nặng gần 100 kg cần đến bốn người đưa vào bờ. Ảnh: Đức Hùng

Tại bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, chiều 24/8 trời nắng ráo, chủ quán hàng dọc biển thu dọn đồ đạc, tháo biển hiệu phòng chống bão Kajiki. Tỉnh Quảng Trị cấm biển từ 7h hôm nay. Dự báo không nằm trong vùng tâm bão đi qua, song ông Phạm Thanh Bình, chủ quán kinh doanh ăn uống hải sản bên bãi biển, đã tháo dỡ và dùng dây buộc chặt bảo vệ.

Tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu ngưng toàn bộ hoạt động ra khơi của tàu thuyền và phương tiện vận tải từ 5h sáng 24/8. Đến 10h cùng ngày, các tàu đã cập bờ và neo đậu an toàn. Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, sản xuất, kinh doanh lên phương án ứng phó với bão, trong đó có quy định không xếp container quá hai tầng để hạn chế rủi ro khi gió lớn.

Bãi biển Cửa Lò chiều 24/8, nơi được dự báo bão đổ bộ, trời mưa nhỏ, vắng bóng du khách. Ảnh: Đức Hùng

Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, cho biết các tuyến vận tải hành khách như Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn - đảo Bé đã tạm dừng hoạt động. Dù thời tiết tại đảo hiện chưa có mưa to, gió lớn, chính quyền vẫn chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cứu hộ, phương tiện hỗ trợ và nhu yếu phẩm trong trường hợp bị cô lập.

Ở khu vực phía Nam, tàu cao tốc Phú Quý Express của công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát thông báo tuyến TP HCM - Côn Đảo sẽ tạm dừng đón khách từ chiều 25/8 để bảo dưỡng và đăng kiểm. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau.

Tại Phú Quốc, do ảnh hưởng của bão Kajiki, vùng biển An Thới có gió mạnh, sóng lớn. Theo Sở Du lịch An Giang, các tour cano ra đảo tạm dừng đón khách trong ngày 24/8. Các tuyến tàu cao tốc như Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Phan Thiết - Phú Quý, Vũng Tàu - Côn Đảo của Phú Quốc Express hiện vẫn hoạt động bình thường.

Sáng 24/8, một số doanh nghiệp khai thác tour cano tại Phú Quốc xác nhận việc tạm ngưng dịch vụ do điều kiện thời tiết xấu. Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty ca nô Tâm Đăng Khoa, cho biết biển An Thới ghi nhận gió cấp 4-5, có lúc giật cấp 6, kèm sóng lớn. Công ty đã ra thông báo ngưng phục vụ tour đảo để đảm bảo an toàn cho du khách.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hồi 16h ngày 24/8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17.

Theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/h, bão dự kiến tiến vào Nam vịnh Bắc Bộ vào sáng mai, cách đất liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khoảng 140-160 km, mạnh cấp 12-13. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Khoảng trưa, chiều 25/8, bão đi vào đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Bình (tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh).

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 cho ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) cấp độ 3.

Bích Phương