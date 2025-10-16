Nhiều nơi ở Nha Trang, Huế 'thất thủ' sau trận mưa kéo dài

Ngập gần nửa mét tại đường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, lúc khoảng 9h ngày 16/10.
Mưa lớn đổ xuống ở nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa. Trong đó khu vực Nha Trang nước trút xuống trong vòng 3 giờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu 35-60 cm.
Một người cố gắng lái xe máy qua khu vực bị ngập gần nửa mét ở đường 2 Tháng 4.
Người dân lội nước qua khu vực bị ngập.
Nước dâng lên vỉa hè đường Điện Biên Phủ khiến một số hàng quán đóng cửa.
Do nước ngập sâu, một người dân phải gửi xe máy từ đằng xa để lội bộ vào nơi có công việc tránh nguy hiểm.
Nước dâng cao ở đường Điện Biên Phủ (gần giao với đường Thoại Ngọc Hầu) cuốn trôi các xe đựng rác, người dân phải lội bộ.
Xe khách chết máy ở đường Điện Biên Phủ. Tài xế ở lại trông đồ đạc chờ nước rút.
Ngành chức năng rào chắn vị trí ngập tại khu vực đường 2 Tháng 4 giao với đường Mai Xuân Thưởng, đề phòng sự cố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Khánh Hòa trong ngày 16/10 nhiều mây, giông, cục bộ mưa lớn trên 70 mm. Trong 6 giờ tiếp theo, địa bàn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, tại các xã, phường: phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh.
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế, dài hơn 500 m bị ngập sâu 30 cm, khiến xe đi qua khu vực gặp khó khăn. Chính quyền phải cử người ra phân luồng bảo đảm an toàn.
Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực ở Huế mưa đặc biệt lớn. Nước dồn về theo Khe Su, thác Trượt khiến nhiều khu dân cư dưới chân núi Bạch Mã bị ngập, đường liên thôn chia cắt.
Các tuyến đường liên thôn ở xã Phú Lộc nằm dưới chân núi Bạch Mã bị sâu. Người dân cùng chính quyền phải giăng dây cảnh báo.
Đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua xã Tà Rụt, Quảng Trị, bị sạt lở xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc. Ngoài khu vực này, lượng mưa phổ biến 10-70 mm ở thủy điện La Tó (Tà Rụt) 201 mm, Húc (Khe Sanh) 130 mm, Ba Nang (Đakrông) 130 mm, Hướng Lộc (Tân Lập) 95 mm. Lo ngại nguy cơ sạt lở, chính quyền Khe Sanh đã sơ tán 10 hộ dân với 46 người ở thôn Húc Thượng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông. Dự báo từ nay đến trưa 18/10, mưa lớn sẽ tiếp tục ở Quảng Trị - Quảng Ngãi với lượng phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 350 mm, riêng TP Huế cục bộ trên 500 mm, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng ở đô thị, sạt lở ở miền núi.
Nhóm phóng viên