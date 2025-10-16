Nhiều nơi ở Nha Trang, Huế 'thất thủ' sau trận mưa kéo dài

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế, dài hơn 500 m bị ngập sâu 30 cm, khiến xe đi qua khu vực gặp khó khăn. Chính quyền phải cử người ra phân luồng bảo đảm an toàn.

Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực ở Huế mưa đặc biệt lớn. Nước dồn về theo Khe Su, thác Trượt khiến nhiều khu dân cư dưới chân núi Bạch Mã bị ngập, đường liên thôn chia cắt.