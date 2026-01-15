Nhiều nhân viên trường học nguy cơ mất việc

Nghệ AnSau nhiều năm làm hợp đồng, 5 nhân viên trường học ở xã Lam Thành mất việc, do vướng mắc kinh phí sau khi chuyển từ cấp huyện về xã.

Tối 14/1, ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, cho biết các trường phải chấm dứt hợp đồng gồm Mầm non Châu Nhân, Hưng Nghĩa, Hưng Lợi và Tiểu học Hòa Bình (trước đây thuộc huyện Hưng Nguyên). Trong 5 người mất việc, 4 người là nhân viên y tế, còn lại là nhân viên thiết bị thư viện.

Lý do là theo quyết định giao biên chế năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An, những vị trí này không được duyệt hưởng lương từ ngân sách xã.

"Tôi đã lớn tuổi, nhiều năm nỗ lực để được tuyển vào biên chế nhưng chưa có cơ hội", một người chia sẻ, nói lo lắng khi biết tin.

Lãnh đạo trường Mầm non Châu Nhân cho hay do tổ chức bán trú, trường có những đặc thù riêng, không thể thiếu nhân viên y tế. Trước mắt, trường dự kiến giữ hai nhân viên, dùng nguồn tiết kiệm chi để trả lương. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì kinh phí hạn chế, khó duy trì lâu dài.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã, nếu các trường tự cân đối được thì có thể tiếp tục ký hợp đồng với những nhân viên này. Ngoài ra, trạm y tế xã đủ nhân lực nên sẽ bố trí người theo dõi, hỗ trợ về chuyên môn khi cần thiết.

Nhân viên y tế trường học ở Nghệ An tuyên truyền về các bệnh thường gặp khi thời tiết chuyển mùa, tháng 2/2024. Ảnh: Mỹ Hà

Hai tháng qua, hàng trăm nhân viên, giáo viên hợp đồng trong các trường học ở Nghệ An rơi vào cảnh thấp thỏm vì không nằm trong khung biên chế được duyệt, bị nợ lương.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 63 giáo viên và 148 nhân viên hợp đồng (y tế học đường, thiết bị thư viện, thủ quỹ, kế toán...). Nhiều người đã công tác, đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, cá biệt tới 29 năm, song chủ yếu hưởng lương bậc 1 (khoảng 5 triệu đồng), thậm chí có nơi chỉ trả 85% mức này. Do nhiều năm không có chỉ tiêu biên chế hoặc không đạt yêu cầu tuyển dụng, đời sống và việc làm của họ luôn bấp bênh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết việc theo dõi, quản lý nhóm này hiện có nhiều vướng mắc. Nguyên nhân do nhiều người đã ký hợp đồng lâu năm, làm việc ở nhiều đơn vị. Hình thức ký kết cũng không đồng nhất: Có người ký trực tiếp với trường, có nhóm lại ký trực tiếp với cấp huyện (cũ).

Cơ quan này đã đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến về việc tiếp tục bố trí kinh phí chi trả cho giáo viên, nhân viên hợp đồng. Sở cũng tổng hợp danh sách lao động hợp đồng gửi Sở Nội vụ, kèm đánh giá chi tiết thực trạng sử dụng để tham mưu, trình UBND tỉnh Nghệ An giao chỉ tiêu cho các cơ sở giáo dục.

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh hồi tháng 7/2025, Nghệ An có hơn 46.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, thiếu trên 4.000 người ở bậc mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, công tác tuyển dụng còn chậm, gần 1.600 biên chế được giao chưa sử dụng.

