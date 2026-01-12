Nhiều nhân viên spa ở Phố Tây Bùi Viện bán dâm

Kiểm tra 4 spa, tiệm massage tại khu vực "Phố Tây", cảnh sát phát hiện nhiều nữ nhân viên bán dâm, trong đó có cả khách nước ngoài.

Ngày 12/1, Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ) bắt bà Phượng, 54 tuổi, và nhiều người khác để điều tra hành vi Chứa mại dâm.

Những nghi can trong đường dây mại dâm núp bóng spa, massage. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, Công an phường Bến Thành đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão (khu vực Phố Tây) phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền... liên quan đến hành vi phạm pháp.

Cảnh sát xác định, bà Phượng là người đứng sau, điều hành nhiều cơ sở spa, núp bóng dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm. Bà chủ phân công quản lý, thu ngân, thu tiền vé, nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản...

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò những người liên quan.

Nhật Vy