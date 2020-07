Nhiều nhân viên điện lực bị đình chỉ công tác

Hà Tĩnh8 cán bộ, nhân viên điện lực bị tạm đình chỉ công tác vì quá trình xử lý sự cố phóng điện không đảm bảo các biện pháp an toàn.

Quyết định được Công ty Điện lực Hà Tĩnh công bố ngày 7/7. Trong 8 người, có Trưởng kíp cùng Điều độ viên lưới điện thuộc Trung tâm điều khiển xa; Trưởng phòng, Tổ trưởng, kỹ thuật viên và ba nhân viên của Điện lực Nghi Xuân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh yêu cầu hai đơn vị trên tạm thời chưa bố trí công việc đối với các cá nhân liên quan, cho đến khi có chỉ đạo mới.

Khu vực xảy ra sự cố phóng điện hôm 27/6. Ảnh: Gia Hân

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/6, hệ thống truyền tải điện 35 kV qua huyện Nghi Xuân xảy ra sự cố cột chống sét bị gãy, thanh sắt va vào đường dây gây mất điện. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Viết Thông (36 tuổi, nhân viên Điện lực Nghi Xuân) dùng sào cách điện đẩy thanh sắt nằm ngang trên cột điện ra song không được nên trèo lên xử lý.

Khi tiếp xúc gần với vị trí xảy ra sự cố, do không giữ khoảng cách an toàn, anh Thông bị điện phóng khiến bỏng nặng, phải tới bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An điều trị. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị bỏng 40% diện tích cơ thể, hiện đã xuất viện, sức khỏe dần ổn định.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách kết luận trực chính ca của Trung tâm điều khiển xa và trực vận hành Điện lực Nghi Xuân không nắm vững sơ đồ lưới điện. Nhóm công nhân xử lý sự cố không làm đầy đủ các biện pháp kỹ thuật và an toàn như lập phương án thi công, an toàn, không cấp phiếu công tác, khai báo phiên làm việc lên phần mềm của công ty...

Trung tâm điều khiển xa và Điện lực Nghi Xuân cho biết đang xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan để đưa ra hình thức kỷ luật hợp lý trình lên cấp trên. Ngày 10/7, Công ty điện lực Hà Tĩnh sẽ họp để quy trách nhiệm, đồng thời rút kinh nghiệm, bàn các giải pháp hạn chế trường hợp tái diễn.

Đức Hùng