Nhiều nhà đầu tư đến trải nghiệm NovaWorld Ho Tram

Tại The Tropicana, tuyến đường ven biển đã được mở rộng từ 12 m lên 42 m. Với phong cách Mỹ hiện đại cùng dấu ấn miền nhiệt đới phóng khoáng, các căn shophouse sang trọng sẽ là nơi quy tụ của hàng loạt thương hiệu tên tuổi trong ngành ẩm thực, thời trang, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp..., góp phần tạo ra sức sống mới nhộn nhịp cho cả khu vực Hồ Tràm. Dãy shophouse đã hoàn thiện quy tụ nhiều nhãn hàng, thu hút nhiều du khách đến check in, vui chơi. Anh Phạm Hoài Sơn (TP Thủ Đức) khi tham quan khá ấn tượng với quy hoạch, đồng bộ, chỉn chu trong thiết kế của các dãy second home tại The Tropicana cùng hệ sinh thái tiện ích trải rộng của NovaWorld Ho Tram, phù hợp nhu cầu tìm kiếm ngôi nhà ngôi nhà thứ hai có không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên. "Dự án đảm bảo tiến độ xây dựng và có các chương trình chăm sóc khách hàng chu đáo khiến tôi hài lòng và an tâm khi đầu tư các sản phẩm tại đây", anh Sơn chia sẻ.