Sáu ngôi nhà ở xã Mường Xén bị sụt lún, nứt nền, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài khiến đất yếu và địa chất khu vực không ổn định.

Hiện tượng này xuất hiện hơn hai tuần qua tại các bản Sơn Hà, Huồi Giảng 1, Sơn Thành và Lữ Thành, thuộc huyện Kỳ Sơn cũ. Một số ngôi nhà cấp bốn nứt nền xi măng, tạo thành rãnh rộng 5-10 cm, sâu 20-30 cm. Những căn khác sụt lún nền 10-15 cm, gạch vữa vỡ vụn từng mảng khiến nhà hơi nghiêng. Công trình phụ như bếp, chuồng chăn nuôi cũng nứt xung quanh móng và nền.

Ông Vừ Y Dìa, trú bản Sơn Hà, cho biết vết nứt tại sân ban đầu dài khoảng một mét, rộng 3-5 cm, sâu 10 cm. Vài ngày sau, vết nứt đã lan vào móng nhà chính, rãnh mở rộng tới 10 cm, sâu 15-20 cm. Hơn hai tuần qua, gia đình phải sang nhà người thân ở nhờ.

Nhiều nhà dân ở Nghệ An bị sụt lún Nhà dân ở xã Mường Xén bị sụt lún, nứt nẻ. Video: Hùng Lê

Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch xã Mường Xén, cho biết chính quyền ghi nhận 6 nhà dân bị sụt lún, nứt nền. Trong đó, ba hộ đã được hỗ trợ di chuyển đồ đạc sang ở tạm nhà người thân, số còn lại tạm thời khắc phục, cố bám trụ do chưa bố trí được điểm di dời.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân ban đầu có thể ảnh hưởng mưa lớn từ hoàn lưu bão, làm đất yếu, địa chất khu vực không ổn định. Hiện tượng này tác động trực tiếp đến kết cấu công trình, gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ đổ sập nếu tiếp tục diễn biến phức tạp.

UBND xã Mường Xén đang cử cán bộ rà soát, thống kê hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến cáo họ gia cố, di chuyển đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hồi cuối tháng 7, do ảnh hưởng bão Wipha, xã Mường Xén cùng một số xã miền núi trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, vùi lấp nhiều nhà dân.

Đức Hùng