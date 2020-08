Nhiều người xét nghiệm lần ba mới phát hiện nhiễm nCoV

Từng tiếp xúc với người thân, đồng nghiệp là bệnh nhân mắc Covid-19, nhưng nhiều người đến lần thứ ba xét nghiệm mới nhận kết quả dương tính.

Tối 12/8, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông báo lịch trình 8/13 ca bệnh được Bộ Y tế công bố lúc 18h cùng ngày. Trong đó có nhiều bệnh nhân xét nghiệm lần thứ ba mới dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 870" 35 tuổi, trú Quảng Nam, đi làm công trình xây dựng tại Đà Nẵng. Anh đưa bố vào khám và nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời điểm này, Bệnh viện Đà Nẵng đã cách ly y tế, chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu. Ông sau đó được ghi nhận là "bệnh nhân 478".

Trong các ngày 28 và 31/7, anh được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng khi đi cách ly và đều nhận kết quả âm tính. Đến ngày 11/8, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần ba, cho kết quả dương tính với nCoV.

Người thứ hai là "bệnh nhân 875", 26 tuổi, trú đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, là sinh viên thực tập tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong thời gian thực tập, từ ngày 15 đến 24/7, cô này tiếp xúc với hai nhân viên tại khoa Y học cổ truyền. Hai nhân viên sau khi được lấy mẫu xét nghiệm đã bị dương tính với nCoV, là "bệnh nhân 435" và "bệnh nhân 574".

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư Đà Nẵng, ngày 3/8. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trong thời gian tự cách ly, sinh viên thực tập đã ghé nhà mẹ ruột ở chung cư Mẹ Hiền (quận Thanh Khê), nhà bố mẹ chồng ở đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu), và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 3/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng, nhận kết quả âm tính, sau đó được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 8/8, xét nghiệm lần hai vẫn âm tính. Đến ngày 11/8, xét nghiệm lần ba cho kết quả dương tính với nCoV.

Trước đó, nam bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) là "bệnh nhân 852", cũng hai lần đầu xét nghiệm có kết quả âm tính, vào các ngày 26/7, 3/8. Đến ngày 9/8, khi xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, anh được lấy mẫu lần ba và dương tính với nCoV.

Trong quá trình cách ly tại bệnh viện (từ 26/7), anh trực tiếp thăm khám cho bốn bệnh nhân nCoV, là "bệnh nhân 429, 430, 422 và 423. Ngoài ra, bác sĩ 40 tuổi còn tham gia vận chuyển nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam.

Cũng trong số ca được Bộ Y tế công bố chiều nay, nữ "bệnh nhân 874", 56 tuổi (nhà ở K105 đường Ngô Gia Tự, quận Hải Châu), từng nhiều lần đi chợ Cồn - ngôi chợ lớn và nhộn nhịp nhất trung tâm Đà Nẵng.

Cuối tháng 6, bà vào Trung tâm Y tế quận Hải Châu chăm con dâu. Vào khoảng 6h sáng các ngày từ 1 đến 4/8, bà đi chợ Cồn, cách nhà vài trăm mét để mua thức ăn. Ngoài ra bà còn ghé chợ Cây Me (không nhớ rõ thời gian) sau đó về nhà.

Ngày 5/8, bà được đưa đi cách ly tập trung tại đường Thanh Sơn (quận Hải Châu). Hôm sau, bà được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần một, kết quả âm tính. Đến ngày 10/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần hai, bị dương tính.

Tại K105 Ngô Gia Tự, hôm qua Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19, là "bệnh nhân 850", 55 tuổi, làm nhân viên bảo vệ bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Ông là F1 của "bệnh nhân 654" (cùng bảo vệ tại bến xe).

Ngoài ra, nữ "bệnh nhân 863", 52 tuổi, trú phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) làm nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê ghế và bán nước giải khát tại bãi biển Mỹ An, phường Mỹ An, liền kề với bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng ở Đà Nẵng. Bà từng vào bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật tim và xuất viện ngày 21/7.

Khoảng 18h ngày 23/7, bà đi bán hàng tại bãi biển Mỹ An (khu vực đối diện Khách sạn Holiday, đường Võ Nguyên Giáp) đến 23h, sau đó về nhà nghỉ. Hôm sau, bà có triệu chứng ho, rát họng, uống thuốc thấy đỡ nên không đi khám. Biết bà bị đau, một người hàng xóm và một người cùng tổ kinh doanh bãi biển đã đến nhà thăm. Đến ngày 11/8, bà được xác định mắc Covid-19.

Tại Đà Nẵng, từ khi dịch tái bùng phát vào ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 296 người mắc Covid-19. Hơn 10.000 người F1 đã được đưa đi cách ly tại cơ sở y tế và tập trung. Bệnh viện Đà Nẵng - nơi được coi là tâm dịch, vẫn đang phải phong tỏa. Thành phố tiếp tục cách ly xã hội để quyết tâm khoanh vùng, dập dịch.

Nguyễn Đông