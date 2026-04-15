Nhiều người xếp hàng chờ xác thực số điện thoại

Ngày 15/4, Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Người dân có thể tự xác nhận các số điện thoại chính chủ đang sử dụng thông qua việc kiểm tra các thuê bao được đăng ký theo giấy tờ tùy thân. Nếu số điện thoại đang dùng chưa có thông tin chính xác của bản thân, người dùng cần đăng ký lại đúng thông tin cá nhân.
Về phía nhà mạng, số thuê bao di động phải được đối soát, xác thực đầy đủ các trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.
Trong ảnh, một người dân đang được nhân viên nhà mạng Viettel xác thực thông tin, sinh trắc học ảnh khuôn mặt.
Lo ngại bị khóa số điện thoại, nhiều người đã đi xác thực thông tin ngay trong ngày đầu tiên. Cửa hàng giao dịch của nhà mạng Viettel ở 32 Phan Chu Trinh (Hà Nội) đông khách từ sáng sớm.
Quy định mới là bước tiếp nối của các chính sách chuẩn hóa thông tin thuê bao trước đó, tức không yêu cầu tất cả người dùng phải xác thực lại. Cụ thể, những thuê bao đã đăng ký bằng thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân gắn chip 12 số hoặc thông qua VNeID không cần thực hiện lại thủ tục, trừ trường hợp thay đổi thiết bị sau ngày 15/6.
Tuy nhiên, nhân viên một cửa hàng cho biết nhiều người hiểu nhầm về quy định, nên dù đã cập nhật căn cước công dân, thông tin chính chủ rồi, họ vẫn đến thực hiện tiếp vì sợ bị khóa.
Cửa hàng của Mobifone trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP HCM cũng đón nhiều khách hàng hơn ngày thường.
Việc nhiều người đến làm thủ tục trong ngày đầu khiến một số điểm giao dịch của các nhà mạng bị quá tải. Rất nhiều trường hợp sau khi kiểm tra đã được xác nhận thông tin đầy đủ từ trước và được nhân viên giải thích để yên tâm ra về.
Anh Trần Mạnh Linh (Ngô Quyền, Hà Nội) nói biết thông tin qua báo chí, đã thử làm trên ứng dụng My Viettel nhưng chưa được nên ra quầy giao dịch gần nhà để thực hiện.
Các nhà mạng đồng loạt cho biết dữ liệu đang được cập nhật dần và sẽ sớm chủ động gửi thông báo đến người dùng để kiểm tra, xác nhận thông tin.
Do lượng thuê bao lớn, yêu cầu xác thực không được gửi đồng loạt, mà chia thành nhiều đợt để tránh quá tải hệ thống. Vì vậy, nếu chưa nhận được thông báo chính thức, người dùng không cần chủ động đi xác thực và cũng không nên lo ngại bị khóa SIM.
Điểm giao dịch của nhà mạng Vinaphone ở số 75 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng 15/4. Theo đại diện nhà mạng, không chỉ giao dịch viên trực quầy, lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thao tác kỹ thuật. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc với yêu cầu "hết khách mới nghỉ".
Ngoài tăng nhân sự tại phòng giao dịch, nhà mạng cũng bố trí thêm các điểm lưu động nhằm xác thực, định danh SIM chính chủ cho người dùng. Trong ảnh là một một điểm giao dịch "dã chiến" tại phường Hà Đông, Hà Nội.
Chị Nguyễn Thanh Phúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đọc thông tin cần xác nhận thuê bao qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do không hiểu rõ nên chị vẫn ra quầy giao dịch để thực hiện, nhưng được nhân viên nhà mạng hướng dẫn tự làm qua ứng dụng VNeID.
Các nhà mạng cho biết chỉ một nhóm người dùng nhất định mới cần xác thực lại, là những thuê bao nhận được thông báo trực tiếp từ nhà mạng qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Đây thường là các trường hợp sử dụng căn cước công dân 9 số, cần bổ sung xác thực bằng sinh trắc học, hoặc các số điện thoại không chính chủ, khi người đứng tên xác nhận "không sử dụng" trên VNeID.
Đa số người dùng có thể thực hiện việc chuẩn hóa thông tin, xác thực và xác nhận thuê bao sử dụng trên điện thoại thông minh. Việc xác nhận có thể làm qua VNeID (với tất cả các nhà mạng) hoặc thông qua ứng dụng của từng nhà mạng cụ thể như Viettel, Mobifone, Vinaphone.
Nhóm người dùng được khuyến nghị thực hiện ngay trong đợt này gồm người đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác không phải CCCD, nhóm thuê bao đứng tên hộ người thân. Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.
Biện pháp mới giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.
Tuấn Hưng
Ảnh: Giang Huy - Thanh Tùng