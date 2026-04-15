Nhiều người xếp hàng chờ xác thực số điện thoại

Ngày 15/4, Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Người dân có thể tự xác nhận các số điện thoại chính chủ đang sử dụng thông qua việc kiểm tra các thuê bao được đăng ký theo giấy tờ tùy thân. Nếu số điện thoại đang dùng chưa có thông tin chính xác của bản thân, người dùng cần đăng ký lại đúng thông tin cá nhân.

Về phía nhà mạng, số thuê bao di động phải được đối soát, xác thực đầy đủ các trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Trong ảnh, một người dân đang được nhân viên nhà mạng Viettel xác thực thông tin, sinh trắc học ảnh khuôn mặt.