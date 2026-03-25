Nhiều người truy đuổi ôtô, đập phá vì 'hiểu nhầm'

Đồng Tháp"Hiểu nhầm" trong việc mua bán sầu riêng, 7 người đi trên 3 xe tải truy đuổi ôtô bán tải, sau đó đập phá phương tiện, hành hung 4 nạn nhân.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an xã Ngũ Hiệp đã triệu tập những người liên quan để điều tra dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Truy bắt nhóm người rượt đuổi theo ôtô hành hung, đập phá Video ghi lại vụ việc. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, Công an xã Ngũ Hiệp nhận tin báo của ông Nguyễn Tấn Hiền (51 tuổi, ngụ Đăk Lăk) về việc bị nhóm người hành hung, đập phá ôtô khi đi mua sầu riêng. Ông cho biết, khoảng 20h ngày 19/3, ông cùng 4 người đi mua sầu riêng tại vựa ở ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp. Đến 2h30 sáng hôm sau, trong quá trình trao đổi thương lượng mua bán, đôi bên phát sinh mâu thuẫn. Hai người trong nhóm ông Hiền bị những người tại vựa sầu riêng đánh nên cả nhóm lên xe bỏ đi.

Thông tin ban đầu cho thấy, phía vựa sầu riêng nghĩ nhóm ông Hiền "mua hàng không trả tiền" nên dùng 3 ôtô đuổi theo. Khi đến gần khu vực ngã tư Hưng Long họ bắt kịp, xông vào dùng ghế đập phá kính ôtô bán tải, hành hung 4 người trong nhóm ông Hiền.

Khi được mọi người can ngăn, hai nhóm trao đổi lại, biết nguyên nhân là "hiểu lầm" nên đưa những người bị thương đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Trọng Tín