Nhiều người trẻ tìm kế mưu sinh sau tay lái

Shipper tại các bưu cục BEST Express cho biết chọn nghề phủ nắng gió, bụi đường vì linh hoạt giờ giấc, thu nhập khá, đãi ngộ tốt...

Dù phải rong ruổi cả ngày với nắng gió bụi đường, nghề nhân viên giao hàng vẫn được nhiều bạn trẻ chọn làm kế mưu sinh chính, trang trải cuộc sống hàng ngày. Anh Nguyễn Ngọc Châu, shipper bưu cục BEST Express Tân Tạo cho biết sau khi chuyển nghề shipper có khoản thu nhập đủ trang trải cuộc sống, có thời gian cho những thú vui, sở thích riêng.

Ngoài giờ giao hàng, anh có thể thoải mái xem báo, TV, thư giãn với gia đình hoặc cà phê, gặp gỡ bạn bè. Đôi khi bận việc gia đình, anh chỉ cần báo trước với trưởng bưu cục sẽ được sắp xếp hỗ trợ để anh yên tâm nghỉ phép. Nhờ sự linh hoạt giờ giấc của nghề, đãi ngộ của bưu cục, anh Châu thấy cuộc sống hiện tại thoải mái, tìm được niềm vui mới mà vẫn an nhàn.

Anh Nguyễn Văn Khối (trái) và anh Nguyễn Ngọc Châu (phải) là hai shipper kỳ cựu tại bưu cục BEST Express Tân Tạo. Ảnh: BEST Express

Nguyễn Ngọc Châu cho biết trước khi gia nhập đội ngũ shipper tại bưu cục BEST Express Tân Tạo, anh có 10 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý công nhân nhà máy Pouyen (Bình Tân). Sau nhiều năm gắn bó với văn phòng, giấy tờ, giờ giấc chặt chẽ, anh muốn tìm công việc linh hoạt giờ giấc để tiện chăm sóc người thân.

Qua tìm hiểu từ người quen và thông tin trên mạng, báo đài, anh Châu thấy nghề shipper được chủ động khá nhiều về thời gian. Chỉ cần sắp xếp giao toàn bộ đơn đúng hạn, anh có thể tự do nghỉ sớm, về với gia đình. Ngoài ra, bưu cục BEST Express Tân Tạo cũng tạo điều kiện cho nhân viên kèm nhiều chế độ phúc lợi, lương, thưởng, giúp anh và các shipper yên tâm công tác.

Tương tự anh Châu, Nguyễn Văn Khối, một shipper khác của bưu cục Tân Tạo cũng cho biết anh chọn gắn bó với nghề giao hàng vì các lý do trên. Trước đây anh làm nhân viên kho. Làm việc theo ca, có khi phải trực đêm song thu nhập khiêm tốn khiến cuộc sống anh khá khó khăn. Nhận thấy mức lương của nhân viên giao hàng tại BEST Express cao hơn thu nhập cũ đến 10%, anh quyết định nhảy việc và duy trì đến giờ.

Mỗi ngày anh Khối giao trung bình 50-70 đơn hàng. Mùa cao điểm khoảng 100-120 đơn trên tổng 4 tuyến đường. Vì nỗ lực giao nhiều đơn hơn chỉ tiêu, anh thường được thưởng thêm khoản chuyên cần mỗi tháng. Cộng thêm tiền thưởng hoàn thành chỉ tiêu, thu nhập của anh vào khoảng 10-12 triệu một tháng. Các tháng cao điểm hàng nhiều, tổng thu nhập của các shipper top đầu như anh Khối, anh Châu có thể lên đến gần 20 triệu đồng.

Anh Chung, chủ bưu cục BEST Express Tân Tạo hướng dẫn nhân viên xử lý hàng hóa. Ảnh: BEST Express

Theo báo cáo mới do Viện Khoa học lao động xã hội công bố, tỷ lệ shipper có trình độ cao ở Việt Nam hiện lên tới 36,6%. Với thu nhập tương đối ổn định, ngày càng nhiều người trẻ, dù được đào tạo từ những ngành nghề khác nhau, vẫn chọn nghề giao hàng làm công việc chính, gắn bó lâu dài. Cụ thể, có tới 82,2% lao động coi đây là việc làm chính của họ. Trong đó, có đến 94,1% không hoặc chưa có dự định chuyển việc trong khoảng 2-5 năm tới.

Anh Nguyễn Quốc Chung, chủ bưu cục BEST Express Tân Tạo cho biết luôn xem shipper là nhân tố quan trọng giúp làm nên thành công cho bưu cục. "Họ là người đại diện bưu cục tiếp xúc với khách hàng, đối tác shop online mỗi ngày nên cần được quan tâm đúng mực. Để anh em có động lực làm việc, tôi đã xây dựng chính sách thưởng cho shipper theo năng suất giao hàng, gồm thưởng KPI khi hoàn thành chỉ tiêu và thưởng chuyên cần cho những bạn làm việc năng nổ. Hàng quý, chúng tôi còn có chương trình thưởng bổ sung để ghi nhận thành quả", anh Chung chia sẻ.

Gắn bó với bưu cục BEST Express Tân Tạo hơn một năm nay, shipper Tứ Anh cho biết ngoài chế độ lương thưởng, phúc lợi, những lúc gặp sự cố hay đau ốm, bưu cục đều quan tâm hỗ trợ chi phí thuốc men. Các anh em shipper khác còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, san sẻ lượng đơn để hàng đến tay người nhận đúng hạn.

Với anh Trịnh Văn Thọ, shipper tại bưu cục BEST Express Bình Tân, ngoài thu nhập ổn định, thời gian linh hoạt, anh gắn bó với nghề vì chính sách ký hợp đồng lao động chính thức với shipper xuất sắc hàng năm. Chính sách này không chỉ tạo động lực giúp đội ngũ nhân viên giao hàng cố gắng phục vụ khách hàng tốt hơn, còn giúp họ có thu nhập ổn định, yên tâm công tác khi được vào biên chế chính thức.

Anh Nguyễn Quang Tuấn, chủ bưu cục BEST Express Bình Tân cho biết mỗi năm bưu cục sẽ chọn 2-3 nhân viên giao hàng xuất sắc để ký hợp đồng chính thức. Ngoài mức lương cố định cao hơn mặt bằng chung, họ còn được tham gia BHXH, BHYT và hưởng các chế độ khác như lương tháng 13, thưởng Tết theo thâm niên...

Những phúc lợi này giúp shipper có thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình. Khi áp lực về kế sinh nhai được giảm tải, họ sẽ yên tâm hơn và tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ đó năng suất của bưu cục tăng đáng kể, khách hàng cũng hài lòng hơn.

Shipper BEST Express sau khi ký hợp đồng chính thức sẽ hưởng các chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, bảo hiểm... Ảnh: BEST Express

Để gia tăng công suất xử lý hàng hóa, trong năm 2023, tập đoàn BEST Inc. kỳ vọng sẽ tăng số lượng bưu cục nhượng quyền lên lên 1.500 trên toàn quốc. Song song với mở rộng quy mô dịch vụ, các bưu cục BEST Express được kỳ vọng sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương.

Cẩn Y