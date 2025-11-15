Nhiều người trẻ rụng tóc, hói đầu

Ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí trẻ em, bị rụng tóc, hói đầu, tình trạng vốn thường gặp ở tuổi trung niên, dẫn đến mặc cảm tâm lý, thậm chí rối loạn lo âu.

"Bệnh nhân đến viện điều trị rụng tóc ngày càng nhiều và trẻ hóa", TS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tại Hội nghị Da liễu toàn quốc, ngày 14/11.

Theo ông Hà, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 người đến khám vì tóc rụng, gấp đôi so với chục năm trước. Trong đó có 5-10 ca rụng tóc từng mảng, một bệnh tự miễn. Bệnh viện đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân thuộc dạng này, không ít trường hợp diễn tiến nặng. Như bé gái 7 tuổi vừa được điều trị thành công sau khi rụng hết tóc. 6 tháng trước, gia đình phát hiện bé rụng tóc thành từng mảng hình oval, kích thước 4-6 cm. Dù đã khám chữa nhiều nơi, tình trạng không cải thiện mà tiến triển thành rụng toàn bộ da đầu, khiến trẻ bị trầm cảm, ngại giao tiếp.

Bé gái mọc lại tóc sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ xác định đây là ca rụng tóc toàn thể – thể nặng của bệnh rụng tóc từng mảng. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được dùng thuốc ức chế Janus kinase đường uống và cho kết quả khả quan. Tóc tơ dần mọc lại và đến nay đã phủ kín toàn bộ da đầu, chân tóc chắc khỏe.

Không chỉ trẻ em, nhiều thanh niên cũng tìm đến bác sĩ vì tóc thưa, hói sớm. Một thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội đến khám khi vùng trán đã hói hình chữ M. Bệnh nhân cho biết tóc rụng cả nắm mỗi lần gội đầu nhưng chủ quan không để ý. Hiện anh phải dùng thuốc kết hợp các liệu pháp khác để làm chậm quá trình rụng và kích thích tóc mọc.

Tiến sĩ Hà phân tích rụng tóc có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh yếu tố di truyền, các bệnh lý tự miễn, rối loạn nội tiết (tuyến giáp), căng thẳng (stress) kéo dài cũng là thủ phạm. Với người trẻ, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya, chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, lạm dụng hóa chất và nhiệt độ cao khi làm tóc cũng khiến tóc gãy rụng và hư tổn.

Bác sĩ khuyến cáo để phòng ngừa, mọi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, đủ vitamin và khoáng chất, giữ tinh thần thoải mái. Khi tóc rụng bất thường, cần gặp bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán đúng nguyên nhân và tư vấn điều trị phù hợp, thay vì tự ý dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Hội nghị Da liễu toàn quốc 2025 là dịp để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi chuyên môn, cập nhật các tiến bộ về laser, tế bào gốc, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh và thẩm mỹ da. Dịp này, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Hữu nghị Khmer – Xô Viết (Campuchia).

Lê Nga