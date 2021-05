Ngay lập tức, ý tưởng đề cao việc thu gom và tái chế sau khi sử dụng nhựa của anh đã được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. "Nhựa từng là công thần của thế giới, nhưng nhựa không có tội, lỗi là ở người sử dụng". "Bỏ đúng nơi quy định là tốt nhé, nhựa bản thân nó đâu có tội, tội do con người", nhiều bạn trẻ bình luận dưới bài viết của Quang Đại. Khoe ảnh mang theo chai nước La Vie đến lớp, bạn Hùng tuyên bố: "Đi học cũng phải bảo vệ môi trường heng!".

Thùy Ngân, sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM, vốn có thói quen mua nước đóng chai vì tiện lợi để mang đi, đôi khi cảm thấy có lỗi với môi trường bởi lượng rác thải ra sau mỗi lần sử dụng. Ngân rất thích thú khi lần đầu nhìn thấy chai nước La Vie làm từ nhựa tái chế được bày bán tại siêu thị GO!/ Big C gần nhà.

Vị này cho biết thêm, thực phẩm và nước uống sử dụng bao bì làm từ nhựa tái chế đã phổ biến tại nhiều nước. Đây cũng là xu hướng mới trong ngành đồ uống trên thế giới. Vì thế, với chiến lược bền vững về môi trường, GO!/ Big C là một trong những thương hiệu bán lẻ tiên phong đưa sản phẩm La Vie sử dụng chai nhựa tái chế đến tay người tiêu dùng.

Theo đại diện của hệ thống siêu thị GO!/ Big C dù chỉ mới lên kệ siêu thị từ đầu tháng 3 năm nay, sản phẩm dùng chai nhựa tái chế của hãng nước khoáng thiên nhiên La Vie nhận được nhiều quan tâm từ khách mua.

Tại Việt Nam, nhựa tái chế khá quen thuộc, nhưng nhựa tái chế dùng cho ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) còn khá mới. Chất lượng và giá trị của hai loại nhựa này hoàn toàn khác biệt.



Theo các chuyên gia, hiện nay có nhiều loại nhựa tái chế. Trong đó, nhựa chứa nhiều tạp chất thường được tái chế thành những sản phẩm như thau, chậu... Ngược lại, nhựa nguyên sinh (như PET, PP) có thể được tái chế thành chai mới có chất lượng và giá trị cao, dùng để đựng thực phẩm và đồ uống.

Với sự phát triển của khoa học và quy trình tái chế nghiêm ngặt, chai nhựa tái chế gần như không khác biệt so với chai làm từ nhựa mới, đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Tại Việt Nam, bất kể chai làm từ nhựa mới hay nhựa tái chế dùng trong ngành đồ uống đều phải đáp ứng cùng tiêu chuẩn, được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp (QCVN 12-1:2011/BYT).