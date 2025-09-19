Nhiều người trẻ đến thành cổ Quảng Trị tri ân

Sau khi xem phim "Mưa đỏ", Huỳnh Ngọc Trúc đã rút ngắn hành trình du lịch Huế để tới thành cổ Quảng Trị thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Giữa tháng 9, Trúc, 27 tuổi, ở TP HCM, đi du lịch TP Huế cùng người bạn, dự định ở cố đô ba ngày. Một tuần trước khi xuất phát, cô xem phim "Mưa đỏ" nói về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. "Hơn hai giờ xem phim, em hiểu về những hy sinh của thế hệ cha ông để bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị. Phim đã thôi thúc em đến nơi này", cô giải thích.

Cả hai sau đó quyết định thuê xe máy vượt khoảng 60 km từ Huế ra thành cổ Quảng Trị. Mặc dù biết cảnh trong phim không còn, Trúc vẫn muốn đến để hiểu thêm về nơi này. Cô ngạc nhiên pha lẫn xót xa khi biết tổng số bom đạn Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ném xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị (hơn 3 km2) trong 81 ngày đêm bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử.

Trúc chăm chú nhìn hàng chục bức ảnh chụp thành cổ 53 năm trước. Công trình hình vuông, mỗi cạnh dài 2.160 m, cao trung bình 4,3 m, chân tường dày hơn 12 m, đỉnh tường dày 0,7 m, nhưng nay chỉ còn vài đoạn. Mặt đất xưa kia chi chít hố bom, hố pháo, nhà cửa đổ nát, chỉ còn sót lại trường học Bồ Đề chưa bị sập.

Huỳnh Ngọc Trúc (bên phải) cùng Lê Thụy Ngọc Trâm tham quan bảo tàng thành cổ. Ảnh: Đắc Thành

Cùng đi với Trúc, Lê Thụy Ngọc Trâm, 25 tuổi, chia sẻ xúc động khi đọc hết bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh (quê huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) trưng bày tại Bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Trong 10 trang giấy, anh Huỳnh viết cho mẹ, vợ và những người thân với dự cảm đây là lá thư cuối cùng. Anh xin lỗi vì chưa làm tròn bổn phận người con, người chồng, nhưng "đã sống trọn đời cho Tổ quốc". Anh nhắn gửi người cháu sau này nhớ cúng chú xôi gà.

"Sau nửa ngày đi hết thành cổ và ra sông Thạch Hãn, em thấy cuộc chiến khi xưa còn khốc liệt hơn nhiều trong phim Mưa đỏ. Cả một thế hệ tuổi trẻ không tiếc gì xương máu để bảo vệ từng tấc đất", Trâm nói, cho hay sau lần này thì Quảng Trị là điểm đến tiếp theo khi ra miền Trung du lịch.

Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh ở nhà trưng bày trong thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Nguyễn Thanh Hoàn, 27 tuổi, ở Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch, nhưng lại chuyển hướng ra thành cổ Quảng Trị. Trong một giờ tham quan, anh đã xem nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu ở Bảo tàng thành cổ. Từ vùng đất chìm trong mưa bom, khói đạn, sau 53 năm phần lớn hố bom đã được san phẳng, cây cối xanh tốt, xung quanh nhà cao tầng mọc san sát.

"Đến tận nơi diễn ra trận đánh năm xưa, xem lại các dấu vết, nhìn ảnh tư liệu, em hiểu hòa bình không tự nhiên mà có. Nó phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của thế hệ đi trước", Hoan nói và cho rằng sau chuyến đi tự cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Nhiều bạn trẻ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở đài tưởng niệm thành cổ. Ảnh: Đắc Thành

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng ban Quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và thành cổ Quảng Trị, cho biết trong tháng 8/2025, 16.875 lượt khách đã đến viếng thăm thành cổ, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách thường đến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tháng 7, dịp Quốc khánh ít hơn. Nhưng năm nay, hiệu ứng từ bộ phim "Mưa đỏ" khiến lượng khách đến tăng đột biến. Ngày 30/8-2/9, di tích đón gần 10.000 lượt khách, nhiều nhất là ngày 2/9 với 3.800 khách. Đây là con số kỷ lục, cao hơn nhiều lần so với các dịp lễ trước đây.

"Nhiều người xem phim xong muốn đến thành cổ thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ", bà Trang nói.

Đắc Thành