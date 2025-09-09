Nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai muốn ở bên tôi

Tôi 22 tuổi, ngoại hình cao ráo, xinh xắn, học trường top của cả nước, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.

Tính tôi hồn nhiên, trẻ con, nghĩ gì nói đấy. Những người lớn tuổi thường bảo tôi nói chuyện hồn nhiên nhưng rất khôn do va chạm nhiều. Có điều từ khi lên đại học, tôi quen ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi họ tự rút, dù mới đầu rất nhiệt tình, chân thành. Tôi không hiểu lý do vì sao, hay họ thấy ở tôi điểm nào không hợp mà sao ai cũng thế.

Gần đây tôi có quen một anh hơn 8 tuổi ở Hà Nội, làm kĩ sư, suốt ngày rủ tôi đi ăn, đi xem phim bằng được, tôi mà trả tiền là trả lại đúng bằng số tiền đó, nói là không muốn con gái trả tiền. Cũng mấy lần anh nói ý là thích tôi nhưng bị tôi từ chối ngay, tôi bảo chưa sẵn sàng.

Quen được mấy tháng mà đi xem phim anh đã ôm tôi rồi hôn trộm dù tôi đã tránh. Gần đây khi tôi có ý muốn tiến tới, chủ động rủ cà phê, anh lại từ chối, bảo bận, rồi kiểu giờ chỉ muốn ở nhà, không muốn đi ra ngoài. Anh bảo vẫn thích tôi nhưng chưa có ý định xa hơn. Tôi đang không hiểu vì sao.

Còn một người nữa làm ngân hàng, cao to, đẹp trai, học giỏi, đầu tuần nào cũng chúc tôi vui vẻ, giúp đỡ công việc tôi rất nhiều, luôn khen tôi xinh, dáng đẹp, muốn bạn gái được như tôi, nhưng khi tôi rủ đi ăn thì anh luôn nói bận. Khi tôi nói ý muốn tiến xa, anh lại bảo rất quý tôi, đi chơi với tôi rất vui nhưng chỉ coi là bạn. Anh này tôi quen từ trước, mong mọi người đừng hiểu tôi lăng nhăng, bắt cá hai tay nhé. Người ta nói do duyên chưa tới nhưng cứ đà này tôi sợ sẽ ế. Mong mọi người cho lời khuyên.

