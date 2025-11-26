Nhiều người thấy bận rộn hơn khi sử dụng AI

Gần 2/3 số người lao động tham gia khảo sát thường niên của công ty kiểm toán EY tin khối lượng công việc của mình 12 tháng qua tăng lên đáng kể.

Khảo sát Work Reimagined Survey vừa được EY công bố dựa trên phản hồi từ 15.000 người lao động và 1.500 nhà tuyển dụng tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Kim Billeter, lãnh đạo mảng tư vấn nhân sự toàn cầu của EY, nghiên cứu không cho thấy AI trực tiếp làm tăng khối lượng công việc. Thay vào đó, sự lo lắng về AI tại nơi làm việc, như nỗi sợ mai một kỹ năng, thiếu đào tạo, sự không chắc chắn về tác động của công nghệ, khiến người lao động thấy áp lực phải thể hiện nhiều hơn.

"Sự hoang mang và nỗi sợ tụt hậu khiến nhiều người kiệt sức", Billeter giải thích với Business Insider. Bà cho biết, đào tạo là điểm nghẽn đáng chú ý vì nhân viên thường được kỳ vọng sẽ phát triển kỹ năng mới trong khi vẫn tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ hiện tại.

Minh họa doanh nghiệp đưa AI vào quy trình làm việc. Ảnh: India Today

Theo Billeter, cảm nhận không phải lúc nào cũng phản ánh thực tế, nhưng khối lượng công việc của người lao động thực sự có thể đang tăng trên toàn cầu. "Áp lực kinh tế sẽ thúc đẩy quan điểm làm nhiều hơn với ít người hơn", bà cho hay.

Năm ngoái, nền tảng việc làm tự do Upwork khảo sát 2.500 người lao động tại Mỹ, Anh, Australia, Canada và 77% cho biết AI làm tăng khối lượng công việc của họ và 47% nói không biết cách đạt được năng suất kỳ vọng với AI.

Ứng dụng AI không đúng cách và thiếu đào tạo có thể là nguyên nhân dẫn đến khối lượng công việc tạm thời gia tăng. Theo Business Insider, nhiều lao động Mỹ bày tỏ sự chán nản khi đối mặt với workslop (thuật ngữ chỉ rác công việc do AI tạo ra) ngày càng tràn lan, khiến quy trình làm việc trở nên lộn xộn. Workslop có thể trông rất trật tự, nhiều thông tin và chuyên nghiệp, nhưng thiếu nội dung giá trị, khiến họ tốn công sức hơn để sàng lọc.

Nhiều công ty đang xảy ra "nghịch lý năng suất", khi dùng AI không khiến công việc hiệu quả hơn. 88% người tham gia khảo sát của EY sử dụng AI, nhưng phần lớn giới hạn ở những tính năng cơ bản như tìm kiếm và tóm tắt tài liệu. EY cho biết, những tính năng này có thể giúp tiết kiệm vài giờ, nhưng sẽ không thay đổi cách hoàn thành công việc hay hiệu quả hoạt động của công ty.

"Chỉ đầu tư vào công nghệ là chưa đủ. Kỷ nguyên AI đòi hỏi khả năng xây dựng nền tảng con người vững chắc và công nghệ tiên tiến một cách đồng bộ, từ đó tạo ra sự chuyển đổi ý nghĩa cho lực lượng lao động", Billeter kết luận.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Unleash)