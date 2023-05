Người bán online sập bẫy 'nhận hàng' ở sảnh tòa văn phòng

Năm giây sau khi khách hàng ôm laptop vào trong toà nhà với lý do kiểm tra máy, anh Đại nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm, máy tính đã bị mất.

Chiều 22/4, sau ba ngày rao bán máy tính trên mạng xã hội, Đại nhận được cuộc gọi hỏi mua hàng của một người đàn ông. Sau vài phút trao đổi, anh nhận lời giao hàng đến sảnh văn phòng toà nhà Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

17h20, Đại đến nơi thì được hướng dẫn đi thang máy lên sảnh tầng hai. Do vào ngày cuối tuần nên lúc đó chỉ hai người. Khách mua mặc quần âu, áo phông trắng sơ vin, đeo khẩu trang.

Sau khi kiểm tra một lượt máy và chốt giá 43 triệu đồng, người này đề nghị mang laptop vào phòng cắm sạc kiểm tra. Đại không đồng ý liền bị hắn lớn giọng nói không được vào cùng, vì chỗ làm việc "nghiêm cấm người không phận sự".

Năm giây sau khi người này đi khuất tầm nhìn, Đại nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm ngoài cầu thang, vội đuổi theo song bất thành. Đại chạy ngược lại sảnh văn phòng nhưng không thấy bóng dáng nghi phạm đâu. Qua trích xuất camera, anh phát hiện kẻ gian cầm máy chạy theo cầu thang thoát hiểm sang sảnh chung cư ở mặt phố Trung Kính, tẩu thoát.

Anh lập tức trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Trung Hòa với hy vọng tìm được tài sản bị mất.

Nghi phạm (mặc áo trắng) vờ cầm cầm máy tính của anh Đại đi kiểm tra để bỏ chạy. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận của VnExpress, tòa nhà Trung Yên 1 thời gian gần đây trở thành điểm nóng khi liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cùng thủ đoạn. Tòa nhà này nằm giữa giao cắt của ba tuyến đường Trung Yên - Trần Duy Hưng - Trung Hòa, với khối đế 6 tầng thông nhau dành cho trung tâm thương mại và văn phòng, các tầng trên là căn hộ.

Trong 3 tháng qua, ước tính gần chục vụ lừa đảo đã xảy ra ở sảnh tòa nhà Trung Yên 1. Ngày 28/3, Tuấn Anh đăng bán điện thoại iphone 14 Pro Max trên mạng xã hội và được một người đàn ông gọi điện hỏi mua, tỏ ý thiện chí mua, chốt giá 28 triệu đồng.

Người này hẹn Tuấn Anh từ 12 đến 13h cùng ngày giao hàng đến nơi làm việc của anh ta ở sảnh tầng 2 tòa Trung Yên 1. 12h40, anh đến nơi, thời điểm nghỉ trưa nên tòa nhà văn phòng vắng người qua lại. Khách lấy lý do "sợ sếp nhìn thấy" nên dẫn Tuấn Anh vào góc khuất của sảnh.

Theo Tuấn Anh, người mua máy tỏ thái độ nhiệt tình, thân thiện, kiểm tra máy kỹ càng từ loa, đến pin, ngoại hình.... Hắn ta còn xin mật khẩu điện thoại và nhờ thoát icloud để "kiểm tra cho chắc". Sau tầm 5 phút, nghi phạm bảo Tuấn Anh ngồi chờ để cầm điện thoại vào phòng riêng trong công ty kiểm tra iTunes.

Lấn cấn nghĩ có gì mờ ám, Tuấn Anh đi theo nhưng kẻ gian cắt đuôi bằng cách quay lại để chiếc túi xách da nhờ anh trông giúp. Hai phút sau, Tuấn Anh nghe thấy tiếng đóng cửa thoát hiểm nên chạy theo thì nghi phạm đã biến mất. Chiếc cặp da bên trong trống không.

Một nạn nhân khác là anh Hải cũng "sập bẫy" tại chính tòa nhà này. Ngày 11/2, Hải nhận cuộc gọi đặt mua chiếc Pro Max trị giá gần 30 triệu đồng, giao lúc hơn 13h. Vừa ngồi xuống bàn, cầm máy kiểm tra, người mua đã bỏ chạy theo lối cầu thang thoát hiểm. Hải la hét, đuổi theo song bất thành.

Biển cảnh báo đặt ở bàn tiếp khách ở sảnh lễ tân tầng 2 tòa Trung Yên 1. Ảnh: Phạm Dự

Lễ tân tòa nhà cho hay đã xảy ra hàng chục vụ lừa đảo nên ban quản lý đã phải đặt một biển cảnh báo ở bàn uống nước. Kẻ gian thường chọn thời điểm gây án vào ngày nghỉ hoặc sau giờ làm việc để tránh gặp đông người.

Theo một nam bảo vệ, một năm qua anh chứng kiến "không biết bao nhiêu vụ lừa đảo như trên". Chúng thường đi theo nhóm có 3 người, một người vào giao dịch, một kẻ nổ xe máy chờ sẵn để tẩu thoát, còn một tên cảnh giới để báo động hoặc ngăn chặn nếu bị đuổi bắt. Hồi cuối năm 2022, các bảo vệ từng đuổi bắt một vụ cầm điện thoại bỏ chạy nhưng bất thành do bọn chúng rất manh động, thông thuộc địa bàn.

Tòa nhà có nhiều ngóc ngách, nhiều văn phòng công ty. Từ sảnh tầng 2 tòa văn phòng, chúng có thể dễ dàng chạy theo cửa thoát hiểm để sang sảnh chung cư ở phố Trung Kính. Những người vào đây lần đầu hoặc không tìm hiểu trước sẽ khó biết địa hình.

Công an phường Trung Hòa cho biết đã tiếp nhận trình báo các sự việc trên và chuyển hồ sơ lên Công an quận Cầu Giấy điều tra theo thẩm quyền.

Tòa nhà Trung Yên 1 nằm giữa nga ba phố Vũ Phạm Hàm - Trung Kính - Trung Yên 8 nên có nhiều hướng tẩu thoát. Ảnh: Chụp màn hình

Hồi tháng 6/2020, Công an quận Cầu Giấy khởi tố, tạm giam Phùng Văn Thảo để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Thảo giả danh là nhân viên văn phòng hỏi mua điện thoại đắt tiền trên mạng xã hội. Sau khi chốt giá, anh ta đề nghị người bán giao hàng đến tòa nhà Trung Yên 1. Thảo sau đó lấy lý do vào văn phòng kiểm tra rồi ôm máy bỏ chạy.

Phạm Dự