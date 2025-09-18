Nhiều người ở TP HCM bị phạt vì đi bộ sang đường sai quy định

Nhiều sinh viên leo qua dải phân cách, băng qua đường không đúng quy định bị CSGT xử phạt.

Trưa 18/9, tổ công tác thuộc đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (TP Thủ Đức cũ). Lúc này, nhiều sinh viên xuống trạm xe buýt sau đó leo dải phân cách là bồn cây xanh hoặc qua đường giữa dòng xe đông đúc để vào trường Đại học Công nghệ TP HCM ở đối diện, dù cách đó khoảng 300 m có cầu bộ hành và giao lộ có kẻ vạch dành cho người đi bộ sang đường.

Hai sinh viên băng qua đường sai luật, CSGT yêu cầu đi vào bên vỉa hè để xử lý. Ảnh: Hồ Đinh

Bị CSGT ra hiệu dừng lại khi đang đi bộ qua đường sai quy định, nam sinh viên 21 tuổi cho biết do trạm xe buýt ở đối diện trường nên tiện nên băng qua đoạn đường khoảng 20 m thay vì phải đi bộ đến cầu bộ hành. "Tôi tạt qua đường như vậy để không phải đi xa giữa trời nắng dù biết vi phạm", sinh viên nói.

Tình trạng sang đường tiềm ẩn nguy hiểm rất phổ biến tại khu vực này do tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp. Trong một giờ, CSGT đã xử phạt hơn chục sinh viên vi phạm với số tiền 200.000 đồng mỗi người.

Nam sinh viên bị CSGT xử phạt vì đi bộ sai quy định. Ảnh: Hồ Đinh

Đại diện CSGT Rạch Chiếc cho biết tuyến Võ Nguyên Giáp dù là đường huyết mạch nối cửa ngõ phía đông với trung tâm TP HCM thường có nhiều ôtô, xe đầu kéo chở hàng qua lại nhưng thường gặp tình trạng người dân qua đường không đảm bảo an toàn. Ngoài xử phạt, đơn vị khuyến cáo lực lượng chức năng lắp đặt lên dải phân cách bằng thép cao để hạn chế người đi bộ sai luật.

Hồ Đinh