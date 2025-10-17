Nhiều người ở Phan Thiết bị chó dại cắn

Lâm ĐồngChó hoang nhiễm bệnh dại cắn ít nhất 3 người ở Phan Thiết, chính quyền đang khẩn trương tìm những người còn lại để tiêm phòng.

Con chó lông vàng nâu, giống đực, nặng khoảng 6 kg, được phát hiện đi lảo đảo trên đường Lê Duẩn hôm 13/10. Chính quyền phường phối hợp Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Hàm Thuận bắt nhốt và gửi tạm tại phòng khám thú y để theo dõi, nhưng đến chiều cùng ngày thì chết.

Mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dại. Ba người, gồm hai cư dân phường Bình Thuận và một người bán vé số, đã bị chó cắn và được tiêm vaccine cùng huyết thanh kháng dại.

UBND phường Phan Thiết thông báo trên loa phát thanh, kêu gọi những người từng bị chó cắn hoặc tiếp xúc gần đến trạm y tế khai báo, tiêm phòng. Phường cũng rà soát, hỗ trợ tiêm phòng cho các hộ nuôi chó trong khu vực, vì trước khi chết, con chó dại từng cắn nhiều con khác.

Bệnh dại chưa có thuốc điều trị, người phát bệnh gần như tử vong. Gần đây, Bình Thuận cũ đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong sau khi bị chó dại cắn.

Việt Quốc