Nhiều người nhận voucher khuyến mãi bị lừa đi mua đất giá cao

TP HCMNhiều nạn nhân trình báo được tặng voucher mua sắm, du lịch... nhưng sau đó "sập bẫy" mua đất giá cao của công ty bất động sản có liên quan Trịnh Thu Yến, 38 tuổi.

Ngày 15/8, Yến bị Công an quận Gò Vấp phát thông báo truy tìm để điều tra nghi án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc mua bán đất của các công ty bất động sản.

Trịnh Thu Yến bị cảnh sát truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo của nhiều người về việc một số công ty bất động sản tại quận Gò Vấp đã dùng thủ đoạn tặng voucher mua sắm, du lịch, ăn uống... sau đó hẹn người dân gặp mặt để "nhận trực tiếp phiếu giảm giá". Tại buổi gặp mặt, nhân viên các công ty bất động sản sẽ lấy lý do muốn voucher có giá trị thì phải có chữ ký của giám đốc, sau đó dẫn dụ người dân lên xe "để đi gặp giám đốc ký tên".

Tuy nhiên, sau khi "lùa" người dân lên xe, nhóm này đưa thẳng xuống các dự án tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trên xe, các nhân viên công ty bất động sản sẽ giới thiệu về dự án, đưa ra thông tin về những lô đất có giá ưu đãi trong ngày hôm đó. Một số người được công ty này thuê làm "chim mồi", ngồi trà trộn với người dân, sẽ phối hợp các nhân viên diễn màn kịch có người ở Hà Nội rất muốn mua nhưng không vào Đồng Nai kịp, muốn tìm người đặt cọc đất giúp, khách sẽ vào sau và chấp nhận mua lại với giá cao hơn.

Tưởng thật, những người dân ban đầu chỉ muốn lấy voucher đã chuyển sang nhận lời "vị khách Hà Nội" để hưởng tiền chênh lệch. Sau khi họ chuyển tiền cọc đất, các nhân viên công ty bất động sản đưa về trụ sở tại quận Gò Vấp để gặp người cam kết (SP- support) mua lại lô đất với giá cao, trong đó có Trịnh Thu Yến.

Tuy nhiên, theo kịch bản, công ty bất động sản sẽ bắt họ phải trả hết tiền đất mới được ra chủ quyền, lúc đó mới có thể chuyển nhượng lại cho SP. Nhiều người vì "lỡ phóng lao" nên đã trả thêm vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng để lấy giấy tờ đất, nhanh chóng chuyển nhượng lại cho SP để lấy tiền về. Nhưng lúc này những SP sẽ tìm nhiều cách thoái thác, không mua đất, khiến người dân phải ôm các lô đất có giá trị cực thấp, chênh lệch rất nhiều so với số tiền họ đã bỏ ra.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Yến là một trong những SP do công ty bất động sản "cài" vào, đóng giả khách hàng cam kết mua lại đất. Khi được triệu tập, người phụ nữ này đã rời khỏi địa phương, không có mặt tại nơi cư trú.

Chiêu thức "lùa gà" của đường dây này giống hành vi của Nguyễn Văn An (28 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc, trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) cùng hàng trăm nhân viên, đã bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá tháng 9/2023. Cơ quan điều tra ước tính các bị can đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.

Quốc Thắng