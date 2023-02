Nhiều người ngộ độc do uống rượu methanol ngày Tết

Ngày 2/2, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, cảnh báo nhiều ca ngộ độc rượu nhập viện vào đầu năm, đề nghị các địa phương ngăn chặn rượu dỏm lưu thông trên thị trường.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, từ đầu năm đến nay Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa một số tỉnh, thành tiếp nhận nhiều ca uống rượu không rõ nguồn gốc, rượu có hàm lượng methanol (cồn công nghiệp) cao.

Điển hình, 7 người tại Thái Bình uống rượu ngày 27/1 (mùng 6 Tết) trong bữa tiệc gặp mặt đầu xuân. Sau đó, một bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng hôn mê. Các bác sĩ vận động 6 người còn lại xét nghiệm thì có 4 người đến kiểm tra. Kết quả, hai người nồng độ methanol trong máu cao nhưng chưa biểu hiện triệu chứng, hai người nồng độ methanol thấp có thể do uống ít.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết kết quả xét nghiệm mẫu rượu những người này uống cho thấy trong thành phần có 58% là methanol, chỉ 1% là ethanol. Bệnh nhân bị ngộ độc nặng nhất đang được điều trị tại Trung tâm.

Theo bác sĩ Nguyên, về nhận diện, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn. Khoảng 1-2 ngày sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa, co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, nguy kịch.

Một bệnh nhân ngộ độc rượu điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Lê Nga.

Các loại rượu chứa cồn công nghiệp gây ngộ độc thường do một số người kinh doanh mua cồn công nghiệp methanol về đóng chai hoặc pha thành rượu dỏm, trộn với rượu truyền thống bán thu lợi bất chính. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, nhất là với người có tiền sử nghiện rượu.

"Ngăn chặn, không đưa ra thị trường các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng", Bộ Y tế đề nghị và cho rằng cũng nên giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công.

Người dân được khuyến cáo có ý thức bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh rượu; không lạm dụng rượu. Bộ Y tế cũng khuyên không dùng động, thực vật lạ ngâm rượu uống do nguy cơ ngộ độc.

Lê Nga