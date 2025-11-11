Nhiều người Mỹ lo bị truy thu trợ cấp tem phiếu thực phẩm

Chính quyền Trump đang yêu cầu các bang đảo ngược việc chi trợ cấp tem phiếu thực phẩm vượt hạn mức cho phép, khiến nhiều người thụ hưởng lo bị truy thu.

"Chúng tôi nghe nhiều người bày tỏ lo lắng rằng trợ cấp SNAP tháng 11 của họ sẽ bị truy thu hoặc thẻ thanh toán của họ sẽ không sử dụng được. Điều đó không đúng. Một khi trợ cấp đã được chuyển vào thẻ của bạn, nó thuộc về bạn", Sở Dịch vụ Nhân sinh bang Oregon ngày 10/11 thông báo.

Tuyên bố được giới chức Oregon đưa ra sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) yêu cầu các bang "đảo ngược" hành động chi trợ cấp vượt quá hạn mức 65% trong Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm.

Trong công văn ngày 9/11 gửi các giám đốc chương trình SNAP cấp bang, USDA khẳng định mọi khoản chi trợ cấp vượt hạn mức 65% đều trái phép và yêu cầu các bang lập tức đảo ngược mọi bước thực hiện.

"Với những bang cố tình chuyển 100% trợ cấp SNAP cho người thụ hưởng, USDA sẽ có động thái xử lý gồm: Cắt phần kinh phí hành chính dành cho bang vi phạm, buộc chính quyền bang bồi thường mọi khoản chênh lệch từ các lệnh chi vượt hạn mức", công văn có đoạn.

Ôtô xếp hàng chờ nhận thực phẩm hỗ trợ tại Tulsa, bang Oklahoma, ngày 6/11. Ảnh: AP

Khoảng 42 triệu người Mỹ nhận trợ cấp SNAP đã không nhận được tiền nhiều tuần sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ 1/10. Đến ngày 6/11, sau khi tòa phúc thẩm ngày 6/11 ủng hộ phán quyết của tòa án liên bang, buộc chính phủ phải chi trả đầy đủ trợ cấp SNAP của các địa phương, chính quyền nhiều bang đã hối hả chuyển 100% trợ cấp vào thẻ của những người thụ hưởng.

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, thẩm phán tại Tòa án Tối cao Mỹ chấp thuận đề xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, tạm ngừng khẩn cấp việc chi 100% khoản trợ cấp và chỉ chấp nhận hạn mức 65%, cho đến khi các tranh cãi pháp lý xoay quanh SNAP được giải quyết.

Hơn 20 bang cảnh báo nguy cơ "gián đoạn nghiêm trọng hoạt động" nếu chính phủ liên bang không hoàn trả khoản tiền mà họ đã chi cho trợ cấp SNAP vào đêm 6/11, trước khi Tòa án Tối cao ra lệnh hoãn.

Thống đốc Rhode Island Dan McKee chỉ trích ông Trump "chơi trò chính trị với cái đói", gọi hành động của Nhà Trắng là "thiếu thương cảm".

Thống đốc Oregon Tina Kotek khẳng định bang này đã hành động đúng pháp luật, đúng chỉ thị từ tòa án liên bang và các trao đổi với USDA, nên sẽ không truy thu tiền trợ cấp đã chuyển cho người dân.

"Tôi phẫn nộ khi Tổng thống Trump kiên quyết không chi tiền thuế cho những người dân đang sống trong cùng cực", bà Kotek nói. "Oregon quyết đấu đến cùng trong vấn đề này".

Bang Wisconsin cũng đã nạp 100% tiền trợ cấp vào thẻ SNAP cho 700.000 người thụ hưởng, nhưng sau khi Bộ Tài chính Mỹ đóng băng khoản hoàn trả, Thống đốc Tony Evers thuộc đảng Dân chủ cảnh báo ngân sách bang có thể cạn kiệt chỉ trong vài ngày.

Các bang ngày 9/11 gửi đơn tới tòa án phúc thẩm ở Massachusetts đề nghị can thiệp, lập luận rằng nhiều bang tại Mỹ có nguy cơ bị yêu cầu truy thu hàng trăm triệu USD đã chuyển cho người thụ hưởng SNAP và "gây ảnh hưởng dây chuyền đến cuộc sống người dân".

Giữa cuộc tranh cãi, hàng chục triệu người hưởng trợ cấp SNAP tiếp tục sống trong bất an. "Có thông tin rằng chúng tôi sẽ nhận được tiền, rồi lại không. Hy vọng dâng lên rồi sụp đổ. Thật kiệt sức", Cynthia Kirkhart, giám đốc ngân hàng thực phẩm ở Tây Virginia, chia sẻ.

