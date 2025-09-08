Nhiều người Mỹ LGBT+ tìm cách sang Canada 'vì ông Trump'

Nhiều người Mỹ LGBT+ cân nhắc di cư sang Canada, do lo ngại về hàng trăm dự luật liên quan cộng đồng này từ chính quyền ông Trump.

Các tổ chức vận động quyền của người LGBT+ tại Mỹ cho biết số lượng người tìm hiểu về việc chuyển đến Canada đã tăng vọt kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, Guardian đưa tin ngày 7/9.

Giới quan sát đánh giá đang có xu hướng gia tăng những chỉ trích nhắm vào cộng đồng LGBT+ ở Mỹ, khi có một số sắc lệnh hành pháp liên quan người chuyển giới, cùng hơn 600 dự luật tác động đến quyền lợi của cộng đồng LGBT+.

Trong 8 tháng đầu năm, tổ chức từ thiện Rainbow Railroad đã nhận 4.197 cuộc gọi, hầu hết là người Mỹ tìm hỗ trợ để di cư ra nước ngoài, tăng 760% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người LGBT+ tuần hành trên đường phố Montreal, Quebec, Canada, tháng 8. Ảnh: AFP

Xu hướng nhiều khả năng tiếp diễn. "Một lượng đáng kể người LGBT+ lo sợ về những gì có thể xảy đến với mình, xét tình hình chính trị, pháp lý mới đối với cộng đồng", Latoya Nugent, thành viên Rainbow Railroad, nói.

Kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm, ông Trump đã đưa ra nhiều chính sách liên quan đến LGBT+. Ông tuyên bố Mỹ chỉ công nhận hai giới tính, ký sắc lệnh loại trừ người chuyển giới khỏi quân đội, cấm người dưới 19 tuổi chuyển giới. Hơn 10 bang Mỹ cũng ban lệnh cấm treo cờ LGBT+ tại các tòa nhà công quyền và trường học.

Đức Trung (Theo Guardian, AP)