Nhiều người Mỹ khổ vì có nhà

Tốn hàng chục nghìn USD sửa chữa, cải tạo ngay khi cầm chìa khóa, nhiều người Mỹ nhận ra giấc mơ sở hữu nhà đã biến thành gánh nặng tài chính tồi tệ.

Năm 2021, Stella Guan, 33 tuổi, mua một căn nhà tại Los Angeles với mong muốn có nền tảng ổn định cho công việc tự do và cuộc sống. Nhưng áp lực ập đến ngay khi cô vừa dọn vào.

Căn nhà cũ chứa nấm mốc đen và amiăng – một loại sợi khoáng từng được dùng trong xây dựng, có nguy cơ gây bệnh phổi và ung thư. Vì sức khỏe, cô buộc phải chi 50.000 USD để xử lý ngay. Khoản tiền vượt xa dự tính làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch tài chính của cô.

Điều khiến Stella căng thẳng không chỉ là con số 50.000 USD, mà là cảm giác các chi phí ẩn liên tục phát sinh. Ngôi nhà, thay vì mang lại sự an tâm, lại trở thành nguồn áp lực dai dẳng. Không thể chịu đựng thêm, cô đành bán tháo căn nhà qua một nền tảng thu mua bất động sản, chấp nhận lỗ 100.000 USD để chấm dứt vòng xoáy chi tiêu. "Từ đó, tôi chọn cuộc sống du mục và chưa có ý định mua nhà lần nữa", Stella nói.

Stella Guan, 33 tuổi, ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: BI

Meg, 60 tuổi, một quản lý văn phòng tại Maryland cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Năm 2020, bà mua nhà vì lãi suất vay khi đó thấp hơn khoản tiền thuê đang ngày một tăng. Ban đầu, bà biết ơn vì có "ngôi nhà nhỏ của riêng hai mẹ con", nhưng sự yên tâm sớm vụt tắt.

Căn nhà cũ liên tục phát sinh sự cố. Hệ thống sưởi và điều hòa hỏng buộc bà phải vay thêm tiền để thay mới, khiến nợ chồng nợ. Hiện tại, riêng chi phí để duy trì ngôi nhà đã ngốn 50% thu nhập của bà. Nếu cộng thêm các khoản sinh hoạt thiết yếu khác, tổng chi phí lên tới 75%. Để đối phó, bà liên tục nâng mức khấu trừ bảo hiểm (tự trả nhiều tiền túi hơn trước khi bảo hiểm chi trả). Dù vậy, phí vẫn tăng từng năm, còn thu nhập gần như dậm chân tại chỗ.

"Cảm giác tự hào khi sở hữu nhà đã nhường chỗ cho áp lực thường trực. Tôi thấy mình mắc kẹt trong một quyết định từng nghĩ là sáng suốt", Meg chia sẻ.

Hai câu chuyện trên phản ánh xung đột ngày càng phổ biến tại Mỹ: Nhiều người đủ khả năng mua nhà, nhưng chi phí sửa chữa và bảo trì phát sinh vượt quá sức chịu đựng, đẩy họ vào thế bán lỗ hoặc chật vật cầm cự.

Báo cáo ServiceTitan Benchmark 2025 ghi nhận 71% chủ nhà đã phải trì hoãn sửa chữa trong năm qua, 62% hoãn cả những hạng mục bảo trì quan trọng vì thiếu tiền. Điều này tạo ra khoản "tồn đọng" sửa chữa nhà ở trên toàn nước Mỹ ước tính hơn 300 tỷ USD.

Khảo sát của Today’s Homeowner trên 1.000 chủ nhà Mỹ cũng cho thấy, 84% gia đình có từ 1 đến 5 hạng mục cần sửa chữa. Hơn một nửa số hộ phải trì hoãn vì cạn kiệt tài chính.

Áp lực càng lớn trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao. Theo Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở của Đại học Harvard, tuổi đời trung bình của nhà ở Mỹ đã lên 44 năm, khiến tốc độ xuống cấp diễn ra ngày càng nhanh. Vì vậy, sở hữu nhà không còn đồng nghĩa với ổn định.

Ảnh minh họa: Pexels

Trên diễn đàn Reddit, một thanh niên thuộc thế hệ Millennials tâm sự, anh từng tự hào vì mua được nhà trong khi bạn bè đi thuê. Nhưng chỉ sau hai năm sống tại California, anh thừa nhận "ghét mọi thứ liên quan đến việc làm chủ nhà". Mỗi sự cố kéo theo hóa đơn hàng nghìn USD. Anh liên tục sống trong lo âu, tự hỏi thứ gì sẽ hỏng tiếp theo và ước tính phải mất cả thập kỷ nữa mới thấy lợi ích tài chính từ việc mua nhà.

Theo Bankrate, khoản trả góp vay mua nhà trung bình tại Mỹ (gồm thuế và bảo hiểm) đạt 2.768 USD mỗi tháng vào tháng 2/2025. Con số này cao hơn 38% so với tiền thuê trung bình 2.000 USD (chưa tính các rủi ro sửa chữa bủa vây). Chính vì vậy, với không ít người, áp lực thực sự chỉ mới bắt đầu vào ngày họ nhận chìa khóa.

Ngọc Ngân (Theo Business Insider, Yourtango)