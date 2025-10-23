Nhiều người Mỹ chấp nhận giảm lương để giữ việc

Lo ngại thị trường lao động suy yếu, nhiều người Mỹ chấp nhận các vị trí và mức lương thấp hơn kỳ vọng, hoặc cố giữ công việc hiện có thay vì tìm cơ hội mới.

Newsweek ngày 22/10 dẫn khảo sát được tiến hành hồi tháng 9 của TopResume cho biết 70% lao động có chuyên môn ở Mỹ sẵn sàng chấp nhận vị trí thấp hơn để giữ việc. 75% sẵn lòng giảm lương để đảm bảo việc làm, trong đó 34% sẵn sàng chấp nhận mức giảm trên 11%.

Báo cáo lưu ý tâm lý lo lắng này xuất phát từ tình hình ảm đạm của thị trường lao động Mỹ, khi số vị trí tuyển dụng đã giảm liên tục kể từ giai đoạn bùng nổ hậu Covid-19. Tình hình càng thêm u ám khi thị trường lao động Mỹ ghi nhận sóng sa thải gia tăng trong năm nay.

Trong số hơn 600 lao động có trình độ chuyên môn được phỏng vấn, 66% có thể được coi là diện "bám víu vào công việc", chỉ những người bám trụ vì vấn đề tài chính thay vì mức độ hài lòng và lo ngại sẽ không tìm được vị trí mới nếu nhảy việc.

Do lo ngại về an ninh việc làm, 65% người được hỏi sẵn sàng đảm nhận công việc mà họ có trình độ cao hơn cần thiết, 26% thừa nhận đã làm như vậy.

"Chấp nhận vị trí hay mức lương thấp hơn để đảm bảo việc làm là điều có thể hiểu được, song về lâu dài, người đi làm có thể bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập, mất đà phát triển kỹ năng. Tụt bậc cũng có thể trở thành vòng lặp, nhà tuyển dụng có thể sẽ cho rằng vị trí hiện tại phản ánh đúng 'năng lực trên thị trường' của ứng viên", Amanda Augustine, chuyên gia nghề nghiệp của TopResume, cảnh báo.

Người Mỹ tham gia hội chợ việc làm tại Florida. Ảnh: Reuters

Mikki Hebl, giáo sư tại Đại học Rice và là chuyên gia về tâm lý nơi làm việc, nhận định những thay đổi này phần lớn là do tình trạng hiện nay của thị trường việc làm Mỹ.

"Tốc độ tăng trưởng việc làm mới chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức cao, tình trạng sa thải gia tăng ở nhiều ngành, lạm phát cao, vai trò của AI, tất cả những điều này khiến mọi người có suy nghĩ rằng có việc còn hơn là thất nghiệp", giáo sư Hebl giải thích.

"Nhiều người có thể vẫn chọn việc dựa trên trải nghiệm trong đại dịch. Họ coi trọng công việc linh hoạt, có thể làm từ xa, ít căng thẳng, ít giờ làm, nhưng công việc này thường đi kèm với mức lương thấp hơn", bà nói thêm.

Theo TopResume, những thay đổi này có hiệu ứng lan tỏa, khi các vị trí sơ cấp, trung cấp hiện "chật kín ứng viên dày dạn kinh nghiệm".

Jennifer Schielke, lãnh đạo công ty cung cấp nhân sự Summit Group Solutions, cho biết dù có quan điểm rằng vị trí thấp, lương thấp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và con đường sự nghiệp, một số người có thể đang làm vậy chỉ để cân bằng cuộc sống và sức khỏe tinh thần.

"Với nhiều người, những biến động trong 5 năm qua đã giúp họ nhìn nhận lại cuộc sống, điều chỉnh cách tiếp cận sự nghiệp, chọn đánh giá lại những điều không thể thỏa hiệp, bảo vệ những gì quan trọng nhất với bản thân và gia đình", bà Jennifer giải thích.

Đức Trung (Theo Newsweek, AP)