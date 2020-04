Nhiều người mua tài khoản lậu vì hám rẻ

Nhiều người chấp nhận mua tài khoản Google Drive, Netflix, Spotify... từ "chợ đen" trên mạng vì giá rẻ, dễ sử dụng, bất chấp rủi ro bảo mật.

Các dịch vụ trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, như Google Drive, Microsoft 365, Netflix, Spotify... đều cung cấp cho người dùng các gói thuê bao tháng với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng và thanh toán trực tiếp với hãng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lựa chọn mua từ "đơn vị thứ ba".

Hoàng Anh, 24 tuổi, ở Ba Đình (Hà Nội), là một trong những nạn nhân của chiêu lừa bán tài khoản Netflix giá rẻ. Anh cho biết chính tâm lý ham rẻ đã khiến anh bị lừa 350 nghìn đồng, dù "chưa xem Netflix một phút nào".

"Họ đưa ra hai gói cước để mình chọn: 60 nghìn đồng/tháng, hoặc 350 nghìn/năm. Ban đầu mình cũng chỉ định mua một tháng để dùng thử xem có uy tín hay không, nhưng thấy gói một năm ‘quá hời’ nên mua luôn", Hoàng Anh nói. Theo anh, giá của Netflix tại Việt Nam còn cao (từ 180 đến 260 nghìn đồng/tháng), khiến nhiều người như anh chưa thể tiếp cận với "hàng chính hãng", phải tìm đến dịch vụ từ bên thứ ba, dù có nguy cơ bị lừa.

Tương tự, lời quảng cáo gói Google Drive giá 300 nghìn nhưng lưu trữ "không giới hạn", dùng "vĩnh viễn" cũng khiến nhiều người "hoa mắt". Thế Hoàng, một kỹ sư IT tại Hà Nội, sau khi bỏ ra gần 300 nghìn đồng để mua gói Google Drive đã phải từ bỏ vì không dám sử dụng. "Họ khẳng định sẽ nâng cấp tài khoản Google Drive của mình để lưu trữ không giới hạn, nhưng thực chất là thêm mình vào một nhóm sử dụng chung tài khoản G Suite", Hoàng cho biết.

Vì vậy, dù có thể tải dữ liệu lên một cách "không giới hạn", nhưng Hoàng cũng không dám sử dụng vì sợ mất dữ liệu, trong khi không thể đòi lại tiền vì bên bán vẫn thực hiện đúng như lời cam kết.

Một số người mua tài khoản từ bên thứ ba vì ngại đăng ký tài khoản "chính hãng" phức tạp. Với tài khoản "chính hãng", người mua cần tạo tài khoản, thêm thẻ ngân hàng để thanh toán... Sau đó, phải xác thực tài khoản từ email. Trong khi với tài khoản "chợ đen", người mua chỉ cần chuyển tiền là có thể sử dụng luôn dịch vụ.

"Muốn ủng hộ nhà sản xuất lắm nhưng không có thẻ để thanh toán", Xuân Chung, thành viên trên một nhóm công nghệ nói. Chung cho biết anh sẵn sàng mua tài khoản Netflix dù giá cao, tuy nhiên, nền tảng này yêu cầu phải thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, mà anh lại không có.

Trong khi đó, các dịch vụ bán tài khoản Netflix trên "chợ đen" cho phép người mua trả tiền bằng nhiều hình thức. Một người chuyên bán tài khoản Netflix tại Việt Nam cho biết, anh "sẵn sàng nhận tiền mặt, thẻ nạp điện thoại hay chuyển tiền qua ví điện tử". Thậm chí, nếu người mua chưa có đủ tiền, anh cũng "bán chịu".

Nhiều dịch vụ chỉ hỗ trợ trả tiền bằng thẻ thanh toán quốc tế, gây khó khăn cho nhiều người dùng Việt.

Hiện nay, nhiều nền tảng tại Việt Nam đã mở rộng các phương thức thanh toán, chẳng hạn, App Store cho phép thanh toán bằng ví điện tử, Play Store thanh toán bằng ví điện tử, tài khoản điện thoại...

Những tài khoản như Netflix, Spotify bị cho là "để giải trí", nên nhiều người không quan tâm tới vấn đề bảo mật. Theo Tuấn Anh, một chuyên gia bảo mật độc lập, việc dùng các tài khoản "giá rẻ" tiềm ẩn nguy cơ bị rò rỉ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân. Ví dụ, "Netflix thường lưu lại toàn bộ lịch sử xem phim, vị trí truy cập của người dùng, vì vậy, ai dùng chung tài khoản cũng sẽ biết bạn ở đâu, thường xem phim gì", Tuấn Anh nói.

Nguyễn Quyết, một sinh viên IT tại TP HCM, cho biết, anh từng mất nhiều Terabyte dữ liệu vì mua tài khoản Google Drive "không giới hạn", thậm chí có cả bài luận vừa hoàn thành xong hay dự án đang làm dở với bạn. Rất may sau đó không gặp bất trắc gì do việc mất dữ liệu gây ra.

Quý Văn