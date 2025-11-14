Nhiều người mất tiền tỷ khi nhờ cán bộ thanh tra dỏm đòi nợ

TP HCMPhạm Thái Mai Hương tự xưng cán bộ Thanh tra Chính phủ, hứa giúp 7 người đòi tiền từ một Việt kiều Australia, yêu cầu nộp 13,8 tỷ đồng chi phí rồi chiếm đoạt.

Ngày 14/12, Hương, 42 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bồi thường toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Cáo trạng xác định, năm 2018, nhóm 7 nhà đầu tư đã chuyển tiền cho ông Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án do ông này làm chủ đầu tư ở Australia. Tuy nhiên, sau nhiều năm, ông không giao nhà cũng không hoàn trả tiền.

Tháng 8/2023, khi biết Nhựt về Việt Nam, nhóm nhà đầu tư thống nhất tìm cách tố cáo. Thông qua Phùng Thị Huân (em dâu của một bị hại), họ được giới thiệu gặp Hương – người được nói là có nhiều mối quan hệ và có thể hỗ trợ.

Tại buổi gặp ở quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Hương tự giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có quan hệ với nhiều cán bộ công an và có thể buộc Nhựt trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Hương yêu cầu mỗi người đóng 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư, nhiều tỷ đồng để "chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả". Mọi người đồng ý, chuyển tổng cộng hơn 13,8 tỷ đồng vào tài khoản của Huân để người này chuyển cho Hương.

Hai tháng sau, Hương tiếp tục yêu cầu nhóm nhà đầu tư chuyển thêm tiền để "nhờ truyền thông đăng bài về việc bị Nhựt chiếm giữ tiền" nhưng mọi người không đồng ý.

Chờ mãi không thấy kết quả, các bị hại yêu cầu Hương trả lại tiền nhưng cô ta nói "đã giao hết cho cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự". Nghi ngờ bị lừa, tháng 11/2023, các nhà đầu tư gửi đơn tố cáo đến Công an TP HCM.

Theo VKS, quá trình điều tra, không có tài liệu, chứng cứ nào chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ Công an TP HCM. Bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để nhận tiền của bị hại rồi chiếm đoạt.

Tại tòa hôm nay, Hương thừa nhận mình sai khi không có chức trách nhiệm vụ mà đã nhận tiền của các bị hại để giúp họ lấy lại tiền bị lừa. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định mình không lừa hay chiếm đoạt tiền của họ.

Số tiền nhận từ các bị hại, theo Hương, đã chi cho nhiều cán bộ điều tra. Trong đó, bị cáo nhờ tài xế của mình đưa cho một cán bộ điều tra 21 lượng vàng và 320.000 USD bỏ trong hộp bánh trung thu.

Luật sư của bị cáo cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, liên quan đến việc thân chủ đã đưa tiền cho một số cán bộ công an, Hương cũng có nhiều biểu hiện tâm thần... Do đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc.

Hải Duyên