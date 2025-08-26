Nhiều người mất tiền khi mua vé chương trình đại nhạc hội trên mạng

TP HCMĐặng Thế Dĩ, 26 tuổi, tiếp cận những người tìm mua vé các chương trình ca nhạc, đại nhạc hội, sau đó giả email của Ban tổ chức, lừa bán vé, chiếm đoạt tiền.

Ngày 26/8, Dĩ bị Công an TP HCM bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặng Thế Dĩ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Dĩ là lợi dụng các chương trình ca nhạc nhiều người quan tâm để tiếp cận những người muốn mua vé. Anh ta làm giả hình ảnh đặt vé của Ban tổ chức để lấy lòng tin, lừa nhiều người.

Hồi giữa tháng 5, biết người phụ nữ lên Facebook tìm mua vé chương trình "The Park K-Star in Viet Nam" dự kiến diễn ra ở Hà Nội, Dĩ đã dùng tài khoản Zalo, Facebook tên "The Di" để tiếp cận. Anh ta xưng là người của Ban tổ chức, có thể đặt vé với giá 16,3 triệu đồng cho 2 vé VIP và tiền công mua.

Để làm tin, Dĩ gửi ảnh chụp CCCD kèm các mã đặt vé thành công của Ban tổ chức và nhận cọc của người phụ nữ. Những ngày sau, anh ta dùng email "C.Ticket" gửi thư cho khách hàng xác nhận việc đặt vé.

Dĩ tiếp tục liên hệ yêu cầu người phụ nữ thanh toán nốt để nhận vé. Chị này đã 3 lần chuyển vào tài khoản được chỉ định, tổng cộng 16,3 triệu đồng, nhưng sau đó không thể liên lạc với Dĩ.

Cơ quan điều tra xác định đã có nhiều người sập bẫy của Dĩ và kêu gọi các nạn nhân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM tại số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, gặp cán bộ Lê Đình Hải – Tổ Hình sự, số điện thoại 0933.393.050.

Quốc Thắng