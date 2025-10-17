Nhiều người lùng mua từng chỉ vàng

Chị Hoài (38 tuổi, Hà Nội) nói 5 ngày nay đều xếp hàng trước cửa tiệm Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, để chờ mua một chỉ vàng.

Chị Hoài làm nghề tự do, cho biết có khoản tiền dư nên muốn tìm cách tích trữ tài sản, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp và giá kim loại quý tăng không ngừng.

"Do đó, dù các tiệm kim hoàn giới hạn lượng mua tối đa một chỉ mỗi lần, tôi vẫn chấp nhận ngồi đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày để mong mua được chỉ vàng 'lận lưng'", chị nói.

Một phụ nữ trung niên ngồi chờ trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) ngày 17/10 để mua một chỉ nhẫn trơn. Ảnh: Hoàng Giang

Trường hợp của Thu Hà (nhân viên văn phòng, 26 tuổi, Hà Nội) cho biết dành dụm được 300 triệu đồng sau 4-5 năm đi làm. Trước đây, nữ nhân viên thường gửi tiền tiết kiệm dù lãi suất thấp, vì không có nhiều kinh nghiệm đầu tư và sợ rủi ro.

Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng cao, Hà đã rút một nửa khoản tiết kiệm để mua vàng. Trong tháng 9, Hà mua được hơn 5 chỉ khi giá vàng quanh mức 130 triệu đồng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, dù mất công xếp hàng, thậm chí có hôm đến từ 4-5 giờ sáng, nữ nhân viên văn phòng cũng không mua được thêm vì nhiều cửa hàng liên tục thông báo hết hàng. "Các cửa tiệm tư nhân cũng không còn sẵn hàng để bán, chuyển sang ký giấy hẹn khoảng 7-10 ngày mới có hàng.", Hà cho hay.

Chị Lan (43 tuổi, Hà Nội) cho biết xin nghỉ sáng nay để xếp hàng mua vàng cho mẹ. Mẹ chị có thói quen dành lương hưu mua vàng từ nhiều năm nay, nhưng chỉ chuộng các thương hiệu có tiếng.

"Thấy bà vất vả đi lại mấy hôm liền nhưng vẫn không mua được, tôi xin nghỉ làm, đi từ sớm, để chiều lòng cụ", chị giải thích lý do chen vào dòng người, dù chỉ mua được tối đa một chỉ.

Tình trạng xếp hàng chờ mua vàng diễn ra nhiều ngày nay tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM, khi giá kim loại quý thế giới và trong nước liên tục lập kỷ lục mới. Hiện, mỗi lượng vàng miếng lên 153 triệu đồng, vàng nhẫn trơn các thương hiệu trong vùng giá 153-160 triệu tuỳ nơi, tăng hơn 80% so với đầu năm nay.

Dù các thương hiệu lớn chỉ bán một chỉ hoặc tối đa vài phân, nhiều người vẫn kiên trì chờ từ sáng sớm. Bên cạnh đó, nhân viên tiệm vàng lớn cho biết hiện còn có những đội nhóm kiên trì xếp hàng mua vàng hộ, thậm chí có đội mua bán lại "slot" xếp hàng.

Người dân xếp hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu, Trần Nhân Tông (Hà Nội), ngày 17/10. Ảnh: Hoàng Giang

Trước số lượng đông đúc xếp hàng và lực mua nhiều hơn so với bán, các thương hiệu lớn trong vài ngày nay đồng loạt thông báo hết hàng ngay từ giờ trưa. Các kệ vàng miếng, nhẫn trơn đều trống. Khách tới vào khung giờ trưa được hẹn quay lại vào sáng hôm sau.

Tại tiệm vàng Mi Hồng nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (TP HCM), từ 11h, nhân viên đã cắt, dán số thứ tự, chuẩn bị cho các lượt mua vàng nhẫn vào ngày mai.

"Khoảng 500 số được phát cho khách hôm nay, và hết sạch trong giờ sáng. Chị vui lòng quay lại vào sớm mai để lấy số thứ tự", nhân viên cửa tiệm thông báo với một nữ khách hàng tới hỏi mua nhẫn trơn.

Kệ hàng vàng miếng, nhẫn trơn tại Mi Hồng (Bùi Hữu Nghĩa, TP HCM) trống trơn từ trưa 17/10. Ảnh: Quỳnh Trang

Cửa hàng SJC nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) cũng ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn, từ trưa 17/10. Thương hiệu này hiện giới hạn mỗi người được mua tối đa 3 phân vàng nhẫn. Tuy nhiên, trước sức mua áp đảo so với bán ra, hôm nay, SJC cũng dừng nhận khách từ sớm.

Còn với vàng miếng, người dân muốn mua phải đăng ký trực tuyến trước khi đến, đồng thời mỗi người mua tối đa 1 lượng mỗi tháng. Nhưng theo phản ánh của nhiều người, họ gần như không thể đặt được lịch mua vàng miếng SJC.

Trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) ngưng nhận khách giao dịch vàng nhẫn từ trưa 17/10. Ảnh: Quỳnh Trang

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), nói thực tế, không riêng ở Việt Nam, người dân ở các nước khác như Hàn Quốc cũng chung tâm lý đổ xô đi mua vàng, khi chứng kiến giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh, phá mốc 4.300 USD một ounce.

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) cũng thường xuyên khuyến nghị, vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro.

Giá vàng trong nước tăng nhanh gần đây, theo Ngân hàng Nhà nước, có ba nguyên nhân chính, trong đó trước hết là do đà tăng của thế giới. Đồng thời, kỳ vọng và tâm lý của người dân giá sẽ còn lên, khiến nhu cầu lên cao. Trong khi đó, nguồn cung trong nước hạn chế do Ngân hàng Nhà nước tạm dừng việc bán vàng bình ổn ra thị trường (bán thông qua SJC và 4 ngân hàng quốc doanh), trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý vàng.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành cũng nhận định, biện pháp quan trọng nhất là khẩn trương điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới - tức việc bỏ độc quyền vàng miếng và tăng nguồn cung cho thị trường.

Quỳnh Trang - Trọng Hiếu